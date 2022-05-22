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Метеорологическое лето в Москве задерживается - РИА Новости, 22.05.2022
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Метеорологическое лето в Москве задерживается
Метеорологическое лето в Москве задерживается - РИА Новости, 22.05.2022
Метеорологическое лето в Москве задерживается
Метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной,... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:22
2022-05-22T17:37
общество
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны. Понедельник станет заключительным относительно погожим днем. Регион окажется на орбите влияния тыла циклона, из-за чего облаков прибавится, но до существенных осадков дело пока не дойдет. При этом северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы. Ночью минус 1 - плюс 4, а днем до плюс 10 - плюс 15", - сказал Тишковец.По словам синоптика, начиная со вторника, циклоническое давление будет усиливаться, облачность уплотнится, а вероятность скоротечных осадков возрастет. При этом в утренние часы 24 мая не исключено, что к дождю местами может подмешиваться символический мокрый снег. В темное время суток будет не выше нуля - плюс 5, а днем, когда холод выйдет на пик, всего лишь плюс 5 - плюс 10, что даже ниже апрельской нормы."В последующие сутки по-прежнему не обойдется без локальных осадков, но станет понемногу теплеть. В среду под утро еще возможны последние заморозки, минус 2 - плюс 3, после полудня плюс 8 - плюс 13. В четверг, пятницу и субботу дневная температура будет повышаться до плюс 13 - плюс 18, в воскресенье, наконец-то, с трудом вернется в свое климатическое русло – до плюс 15 - плюс 20. Таким образом, метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше, которое в Москве обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20220515/zamorozki-1788653533.html
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общество, москва
17:22 22.05.2022 (обновлено: 17:37 22.05.2022)
 
Метеорологическое лето в Москве задерживается

Синоптик заявил, что метеорологическое лето в Москве задержится и придет с календарным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве
Женщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина с собакой породы чихуа гуляет в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны. Понедельник станет заключительным относительно погожим днем. Регион окажется на орбите влияния тыла циклона, из-за чего облаков прибавится, но до существенных осадков дело пока не дойдет. При этом северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы. Ночью минус 1 - плюс 4, а днем до плюс 10 - плюс 15", - сказал Тишковец.
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Москвичей предупредили о заморозках
По словам синоптика, начиная со вторника, циклоническое давление будет усиливаться, облачность уплотнится, а вероятность скоротечных осадков возрастет. При этом в утренние часы 24 мая не исключено, что к дождю местами может подмешиваться символический мокрый снег. В темное время суток будет не выше нуля - плюс 5, а днем, когда холод выйдет на пик, всего лишь плюс 5 - плюс 10, что даже ниже апрельской нормы.
"В последующие сутки по-прежнему не обойдется без локальных осадков, но станет понемногу теплеть. В среду под утро еще возможны последние заморозки, минус 2 - плюс 3, после полудня плюс 8 - плюс 13. В четверг, пятницу и субботу дневная температура будет повышаться до плюс 13 - плюс 18, в воскресенье, наконец-то, с трудом вернется в свое климатическое русло – до плюс 15 - плюс 20. Таким образом, метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше, которое в Москве обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным", - добавил метеоролог.
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
 
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