https://ria.ru/20220522/leto-1790027812.html

Метеорологическое лето в Москве задерживается

Метеорологическое лето в Москве задерживается - РИА Новости, 22.05.2022

Метеорологическое лето в Москве задерживается

Метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной,... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:22

2022-05-22T17:22

2022-05-22T17:37

общество

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, предстоящая неделя будет холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны. Понедельник станет заключительным относительно погожим днем. Регион окажется на орбите влияния тыла циклона, из-за чего облаков прибавится, но до существенных осадков дело пока не дойдет. При этом северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы. Ночью минус 1 - плюс 4, а днем до плюс 10 - плюс 15", - сказал Тишковец.По словам синоптика, начиная со вторника, циклоническое давление будет усиливаться, облачность уплотнится, а вероятность скоротечных осадков возрастет. При этом в утренние часы 24 мая не исключено, что к дождю местами может подмешиваться символический мокрый снег. В темное время суток будет не выше нуля - плюс 5, а днем, когда холод выйдет на пик, всего лишь плюс 5 - плюс 10, что даже ниже апрельской нормы."В последующие сутки по-прежнему не обойдется без локальных осадков, но станет понемногу теплеть. В среду под утро еще возможны последние заморозки, минус 2 - плюс 3, после полудня плюс 8 - плюс 13. В четверг, пятницу и субботу дневная температура будет повышаться до плюс 13 - плюс 18, в воскресенье, наконец-то, с трудом вернется в свое климатическое русло – до плюс 15 - плюс 20. Таким образом, метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше, которое в Москве обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220515/zamorozki-1788653533.html

https://ria.ru/20220522/pogoda-1789988257.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва