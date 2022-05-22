https://ria.ru/20220522/kitay-1790028296.html

Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая

Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая - РИА Новости, 22.05.2022

Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая

Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:35

2022-05-22T17:35

2022-05-22T17:37

в мире

ван и (политик)

сша

мид кнр

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в Гуанчжоу на юге Китая.По словам Ван И, народы Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо помнят о конфликтах, к которым может привести гегемонизм, они стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни. Он подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать чью-либо сторону, главной тенденцией в регионе является содействие региональной интеграции и построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.США, как отметил Ван И, под знаменем "свободы и открытости" в реальности формируют в регионе группировки, стремясь поставить страны региона на службу своего гегемонизма."Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира, в какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ван и (политик), сша, мид кнр