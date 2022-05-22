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Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая - РИА Новости, 22.05.2022
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Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая
Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая - РИА Новости, 22.05.2022
Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая
Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:35
2022-05-22T17:37
в мире
ван и (политик)
сша
мид кнр
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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в Гуанчжоу на юге Китая.По словам Ван И, народы Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо помнят о конфликтах, к которым может привести гегемонизм, они стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни. Он подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать чью-либо сторону, главной тенденцией в регионе является содействие региональной интеграции и построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.США, как отметил Ван И, под знаменем "свободы и открытости" в реальности формируют в регионе группировки, стремясь поставить страны региона на службу своего гегемонизма."Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира, в какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
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в мире, ван и (политик), сша, мид кнр
17:35 22.05.2022 (обновлено: 17:37 22.05.2022)
 
Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И: Индо-Тихоокеанская стратегия США непременно потерпит неудачу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в Гуанчжоу на юге Китая.
По словам Ван И, народы Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо помнят о конфликтах, к которым может привести гегемонизм, они стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни. Он подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать чью-либо сторону, главной тенденцией в регионе является содействие региональной интеграции и построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.
США, как отметил Ван И, под знаменем "свободы и открытости" в реальности формируют в регионе группировки, стремясь поставить страны региона на службу своего гегемонизма.
"Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира, в какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
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В миреВан И (политик)СШАМИД КНР
 
 
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