17:35 22.05.2022 (обновлено: 17:37 22.05.2022)
Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, уверен глава МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И: Индо-Тихоокеанская стратегия США непременно потерпит неудачу
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в Гуанчжоу на юге Китая.
По словам Ван И, народы Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо помнят о конфликтах, к которым может привести гегемонизм, они стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни. Он подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать чью-либо сторону, главной тенденцией в регионе является содействие региональной интеграции и построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы.
США, как отметил Ван И, под знаменем "свободы и открытости" в реальности формируют в регионе группировки, стремясь поставить страны региона на службу своего гегемонизма.
"Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира, в какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.