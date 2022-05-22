https://ria.ru/20220522/kherson-1789984263.html

В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ

В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ - РИА Новости, 22.05.2022

В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ

В Херсонской области при задержании убит агент СБУ, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:57

2022-05-22T08:57

2022-05-22T12:13

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. В Херсонской области при задержании убит агент СБУ, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона."При попытке задержания он был ликвидирован. При себе у него обнаружена граната Ф-1, которую он мог применить против российских военнослужащих", — говорится в заявлении.Как утверждается, мужчина завербован СБУ в 2014 году в Луганской области. После этого долгое время отбывал наказание в одной из колоний Херсонской области. А после начала российской военной операции ему поставили задачу собирать данные о местах дислокации военнослужащих и передавать координаты для последующей ракетной атаки по позициям ВС. Один из таких ударов, говорится в сообщении, нанесен по городу Голая Пристань.В администрации также заявили, что агенту поручили передать переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" диверсионно-разведывательной группе и совершить нападение на блокпост российских войск.Следствие считает, что в регионе действует группа диверсантов, и продолжает поиск остальных участников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html

https://ria.ru/20220522/skhron-1789977730.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, херсонская область , россия, украина, служба безопасности украины, в мире