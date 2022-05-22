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В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/kherson-1789984263.html
В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ
В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ - РИА Новости, 22.05.2022
В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ
В Херсонской области при задержании убит агент СБУ, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T08:57
2022-05-22T12:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
херсонская область
россия
украина
служба безопасности украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. В Херсонской области при задержании убит агент СБУ, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона."При попытке задержания он был ликвидирован. При себе у него обнаружена граната Ф-1, которую он мог применить против российских военнослужащих", — говорится в заявлении.Как утверждается, мужчина завербован СБУ в 2014 году в Луганской области. После этого долгое время отбывал наказание в одной из колоний Херсонской области. А после начала российской военной операции ему поставили задачу собирать данные о местах дислокации военнослужащих и передавать координаты для последующей ракетной атаки по позициям ВС. Один из таких ударов, говорится в сообщении, нанесен по городу Голая Пристань.В администрации также заявили, что агенту поручили передать переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" диверсионно-разведывательной группе и совершить нападение на блокпост российских войск.Следствие считает, что в регионе действует группа диверсантов, и продолжает поиск остальных участников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220521/kharson-1789924458.html
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владимир путин, херсонская область , россия, украина, служба безопасности украины, в мире
08:57 22.05.2022 (обновлено: 12:13 22.05.2022)
 
В Херсонской области при задержании ликвидировали агента СБУ

В Херсонской области ликвидировали агента СБУ, собиравшего данные о российской армии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. В Херсонской области при задержании убит агент СБУ, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
"При попытке задержания он был ликвидирован. При себе у него обнаружена граната Ф-1, которую он мог применить против российских военнослужащих", — говорится в заявлении.
Российский флаг над зданием администрации Херсона - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Как утверждается, мужчина завербован СБУ в 2014 году в Луганской области. После этого долгое время отбывал наказание в одной из колоний Херсонской области. А после начала российской военной операции ему поставили задачу собирать данные о местах дислокации военнослужащих и передавать координаты для последующей ракетной атаки по позициям ВС. Один из таких ударов, говорится в сообщении, нанесен по городу Голая Пристань.
В администрации также заявили, что агенту поручили передать переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" диверсионно-разведывательной группе и совершить нападение на блокпост российских войск.
Следствие считает, что в регионе действует группа диверсантов, и продолжает поиск остальных участников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинХерсонская областьРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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