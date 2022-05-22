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Британцу грозит казнь за попытку вывоза археологических ценностей из Ирака - РИА Новости, 22.05.2022
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Британцу грозит казнь за попытку вывоза археологических ценностей из Ирака
Британцу грозит казнь за попытку вывоза археологических ценностей из Ирака - РИА Новости, 22.05.2022
Британцу грозит казнь за попытку вывоза археологических ценностей из Ирака
Суд в Ираке рассматривает дело против британца и немца, обвиняемых в попытке контрабанды археологических ценностей, британскому подданному по этому делу может... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:32
2022-05-22T12:32
в мире
ирак
германия
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КАИР, 22 мая - РИА Новости. Суд в Ираке рассматривает дело против британца и немца, обвиняемых в попытке контрабанды археологических ценностей, британскому подданному по этому делу может грозить наказание вплоть до смертной казни, сообщило иракское информационное агентство Shafaq.По данным агентства, обвинение предъявлено 66-летнему британскому геологу Джеймсу Фиттону и 60-летнему психологу из Германии Волкеру Вальдману, которые в марте прибыли в Ирак в составе туристической группы. Оба были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи - в основном, фрагментов керамических и глиняных изделий.Первое заседание суда по этому делу прошло 15 мая, второе состоялось в воскресенье. "Судья заявил, что против обвиняемых возбуждено дело по статье 41 Закона об историческом наследии Ирака. Статья предусматривает смертную казнь в качестве максимального наказания за умышленный вывоз или попытку вывоза из Ирака археологических объектов", - пишет агентство.Фиттон заявил на заседании суда, что не подозревал об исторической ценности 12 объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два из этих объектов он позднее передал Вальдману.Ранее, по данным Shafaq, министр по делам Азии и Ближнего Востока Великобритании Аманда Миллинг выразила опасения в связи с предъявленными Фиттону обвинениями. "У нас в действительности появились опасения… в связи с возможностью вынесения смертного приговора по делу Фиттона", - цитирует агентство ее заявление. В Британии более 50 тысяч человек уже подписали петицию с просьбой освободить Фиттона.
https://ria.ru/20191108/1560721112.html
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в мире, ирак, германия, багдад (город)
12:32 22.05.2022
 
Британцу грозит казнь за попытку вывоза археологических ценностей из Ирака

Shafaq: британцу грозит казнь за попытку контрабанды археологических ценностей из Ирака

© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 мая - РИА Новости. Суд в Ираке рассматривает дело против британца и немца, обвиняемых в попытке контрабанды археологических ценностей, британскому подданному по этому делу может грозить наказание вплоть до смертной казни, сообщило иракское информационное агентство Shafaq.
По данным агентства, обвинение предъявлено 66-летнему британскому геологу Джеймсу Фиттону и 60-летнему психологу из Германии Волкеру Вальдману, которые в марте прибыли в Ирак в составе туристической группы. Оба были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи - в основном, фрагментов керамических и глиняных изделий.
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В Китае японец получил пожизненный срок за контрабанду наркотиков
Первое заседание суда по этому делу прошло 15 мая, второе состоялось в воскресенье. "Судья заявил, что против обвиняемых возбуждено дело по статье 41 Закона об историческом наследии Ирака. Статья предусматривает смертную казнь в качестве максимального наказания за умышленный вывоз или попытку вывоза из Ирака археологических объектов", - пишет агентство.
Фиттон заявил на заседании суда, что не подозревал об исторической ценности 12 объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два из этих объектов он позднее передал Вальдману.
Ранее, по данным Shafaq, министр по делам Азии и Ближнего Востока Великобритании Аманда Миллинг выразила опасения в связи с предъявленными Фиттону обвинениями. "У нас в действительности появились опасения… в связи с возможностью вынесения смертного приговора по делу Фиттона", - цитирует агентство ее заявление. В Британии более 50 тысяч человек уже подписали петицию с просьбой освободить Фиттона.
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