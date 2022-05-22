https://ria.ru/20220522/indeksatsiya-1789865057.html

Юрист объяснил, как добиться положенной индексации зарплаты

Юрист объяснил, как добиться положенной индексации зарплаты - РИА Новости, 22.05.2022

Юрист объяснил, как добиться положенной индексации зарплаты

Как бюджетные организации, так и частные предприятия обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, рассказал... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T01:15

2022-05-22T01:15

2022-05-22T01:15

общество

россия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Как бюджетные организации, так и частные предприятия обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он отметил, что такое положение закреплено в статье 134 Трудового кодекса, а также неоднократно подтверждалось Конституционным Судом.По своей правовой природе, индексация представляет собой госгарантию по оплате труда работников, добавил Соловьев.Если работник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной индексации зарплаты, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением, продолжил юрист.Но если эта проверка не происходит, работник может обратиться в прокуратуру, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220414/indeksatsiya-1783610544.html

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общество, россия