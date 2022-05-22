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ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров - РИА Новости, 22.05.2022
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ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров
ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров - РИА Новости, 22.05.2022
ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на фоне введенных западных санкций хочет выйти на рынки государств-партнеров, а также концентрируется... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T08:44
2022-05-22T08:44
экономика
гтлк
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на фоне введенных западных санкций хочет выйти на рынки государств-партнеров, а также концентрируется на внутрироссийском рынке, сообщили РИА Новости в компании."Введенные санкции оказывают крайне негативное влияние на лизинговый рынок. Отрасль испытывает колоссальное давление с нескольких сторон: рост стоимости кредитных ресурсов, замораживание инвестиционных программ, сокращение объемов промышленного производства и импорта иностранной техники и оборудования. Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года, ускорение роста цен и экономическая нестабильность способствовали снижению инвестиционной активности организаций, спрос на лизинговые услуги сокращается", - рассказали в ГТЛК.Там добавили, что усложняются возможности привлечения заемных средств для финансирования сделок. Кроме того, изменение сложившихся логистических цепочек и высокая инфляция вызывают сдвиг сроков поставки предметов лизинга и их удорожание."ГТЛК в новых условиях концентрируется на внутрироссийском рынке и планирует выход на рынки государств-партнеров. Мы нацелены на формирование максимально комфортных условий для наших клиентов и будем поддерживать транспортную и машиностроительную отрасль страны в этот непростой период", - отмечают в ГТЛК.В частности, компания сформировала план по опережающим закупкам транспорта, подготовила предложения по источникам финансирования закупок. Также ГТЛК прорабатывает варианты обеспечения собственного парка техники и парков транспортных компаний страны необходимыми комплектующими для обеспечения их бесперебойной работы."С учетом текущей высокой неопределенности сложно давать какие-либо конкретные цифры, оценки. Согласно оценке аналитиков НРА, совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%", - заключили в ГТЛК.
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экономика, гтлк
08:44 22.05.2022
 
ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров

ГТЛК на фоне санкций хочет выходить на зарубежные рынки стран-партнеров

© РИА НовостиПодсчет денег
Подсчет денег - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на фоне введенных западных санкций хочет выйти на рынки государств-партнеров, а также концентрируется на внутрироссийском рынке, сообщили РИА Новости в компании.
"Введенные санкции оказывают крайне негативное влияние на лизинговый рынок. Отрасль испытывает колоссальное давление с нескольких сторон: рост стоимости кредитных ресурсов, замораживание инвестиционных программ, сокращение объемов промышленного производства и импорта иностранной техники и оборудования. Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года, ускорение роста цен и экономическая нестабильность способствовали снижению инвестиционной активности организаций, спрос на лизинговые услуги сокращается", - рассказали в ГТЛК.
Там добавили, что усложняются возможности привлечения заемных средств для финансирования сделок. Кроме того, изменение сложившихся логистических цепочек и высокая инфляция вызывают сдвиг сроков поставки предметов лизинга и их удорожание.
"ГТЛК в новых условиях концентрируется на внутрироссийском рынке и планирует выход на рынки государств-партнеров. Мы нацелены на формирование максимально комфортных условий для наших клиентов и будем поддерживать транспортную и машиностроительную отрасль страны в этот непростой период", - отмечают в ГТЛК.
В частности, компания сформировала план по опережающим закупкам транспорта, подготовила предложения по источникам финансирования закупок. Также ГТЛК прорабатывает варианты обеспечения собственного парка техники и парков транспортных компаний страны необходимыми комплектующими для обеспечения их бесперебойной работы.
"С учетом текущей высокой неопределенности сложно давать какие-либо конкретные цифры, оценки. Согласно оценке аналитиков НРА, совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%", - заключили в ГТЛК.
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