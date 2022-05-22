https://ria.ru/20220522/gtlk-1789983735.html

ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров

ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров - РИА Новости, 22.05.2022

ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на фоне введенных западных санкций хочет выйти на рынки государств-партнеров, а также концентрируется... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:44

2022-05-22T08:44

2022-05-22T08:44

экономика

гтлк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/74356/53/743565348_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_4c17a5f58c8423544bfd8848f8e45cfd.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на фоне введенных западных санкций хочет выйти на рынки государств-партнеров, а также концентрируется на внутрироссийском рынке, сообщили РИА Новости в компании."Введенные санкции оказывают крайне негативное влияние на лизинговый рынок. Отрасль испытывает колоссальное давление с нескольких сторон: рост стоимости кредитных ресурсов, замораживание инвестиционных программ, сокращение объемов промышленного производства и импорта иностранной техники и оборудования. Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года, ускорение роста цен и экономическая нестабильность способствовали снижению инвестиционной активности организаций, спрос на лизинговые услуги сокращается", - рассказали в ГТЛК.Там добавили, что усложняются возможности привлечения заемных средств для финансирования сделок. Кроме того, изменение сложившихся логистических цепочек и высокая инфляция вызывают сдвиг сроков поставки предметов лизинга и их удорожание."ГТЛК в новых условиях концентрируется на внутрироссийском рынке и планирует выход на рынки государств-партнеров. Мы нацелены на формирование максимально комфортных условий для наших клиентов и будем поддерживать транспортную и машиностроительную отрасль страны в этот непростой период", - отмечают в ГТЛК.В частности, компания сформировала план по опережающим закупкам транспорта, подготовила предложения по источникам финансирования закупок. Также ГТЛК прорабатывает варианты обеспечения собственного парка техники и парков транспортных компаний страны необходимыми комплектующими для обеспечения их бесперебойной работы."С учетом текущей высокой неопределенности сложно давать какие-либо конкретные цифры, оценки. Согласно оценке аналитиков НРА, совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%", - заключили в ГТЛК.

https://ria.ru/20210903/konteynerovozy-1748465416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, гтлк