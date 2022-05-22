https://ria.ru/20220522/gretsiya-1790019073.html

Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта

Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта - РИА Новости, 22.05.2022

Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта

Береговая охрана Греции сообщила, что спасла в море возле острова Родос 21 мигранта. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:54

2022-05-22T15:54

2022-05-22T15:54

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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Береговая охрана Греции сообщила, что спасла в море возле острова Родос 21 мигранта.Операция по обнаружению и спасению 21 иностранца, находившегося на надувной лодке в морской акватории к северо-востоку от Родоса, прошла при координации Единого поисково-спасательного координационного центра, говорится в сообщении охраны.Все мигранты были подняты на борт и благополучно доставлены в порт Родоса.Телеканал Skai сообщил, что поиск мигрантов начался после того, как один из них вызвал помощь по европейскому номеру 112. Операция проходила в сложных условиях - в акватории моря дуют северо-западные ветры силой 6 баллов по шкале Бофорта, сообщил канал.Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию по морю из Турции. Афины обвиняют Турцию в использовании мигрантов как инструмента в политике, а Анкара и международные правозащитные организации заявляет о нарушении Грецией норм международного гуманитарного права и применении силы против мигрантов и беженцев.

https://ria.ru/20211225/gretsiya-1765435685.html

https://ria.ru/20211121/frantsiya-1760029190.html

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Дарья Буймова

в мире, греция, родос, турция