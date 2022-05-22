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Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта - РИА Новости, 22.05.2022
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Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта
Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта - РИА Новости, 22.05.2022
Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта
Береговая охрана Греции сообщила, что спасла в море возле острова Родос 21 мигранта. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:54
2022-05-22T15:54
в мире
греция
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Береговая охрана Греции сообщила, что спасла в море возле острова Родос 21 мигранта.Операция по обнаружению и спасению 21 иностранца, находившегося на надувной лодке в морской акватории к северо-востоку от Родоса, прошла при координации Единого поисково-спасательного координационного центра, говорится в сообщении охраны.Все мигранты были подняты на борт и благополучно доставлены в порт Родоса.Телеканал Skai сообщил, что поиск мигрантов начался после того, как один из них вызвал помощь по европейскому номеру 112. Операция проходила в сложных условиях - в акватории моря дуют северо-западные ветры силой 6 баллов по шкале Бофорта, сообщил канал.Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию по морю из Турции. Афины обвиняют Турцию в использовании мигрантов&nbsp; как инструмента в политике, а Анкара и международные правозащитные организации заявляет о нарушении&nbsp; Грецией норм международного гуманитарного права и применении силы против мигрантов и беженцев.
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в мире, греция, родос, турция
15:54 22.05.2022
 
Береговая охрана Греции спасла в море 21 мигранта

Береговая охрана Греции спасла возле острова Родос 21 мигранта

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на бухту со стены Акрополя в городе Линдос
Вид на бухту со стены Акрополя в городе Линдос - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на бухту со стены Акрополя в городе Линдос. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 мая - РИА Новости. Береговая охрана Греции сообщила, что спасла в море возле острова Родос 21 мигранта.
Операция по обнаружению и спасению 21 иностранца, находившегося на надувной лодке в морской акватории к северо-востоку от Родоса, прошла при координации Единого поисково-спасательного координационного центра, говорится в сообщении охраны.
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При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 11 человек
Все мигранты были подняты на борт и благополучно доставлены в порт Родоса.
Телеканал Skai сообщил, что поиск мигрантов начался после того, как один из них вызвал помощь по европейскому номеру 112. Операция проходила в сложных условиях - в акватории моря дуют северо-западные ветры силой 6 баллов по шкале Бофорта, сообщил канал.
Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию по морю из Турции. Афины обвиняют Турцию в использовании мигрантов  как инструмента в политике, а Анкара и международные правозащитные организации заявляет о нарушении  Грецией норм международного гуманитарного права и применении силы против мигрантов и беженцев.
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