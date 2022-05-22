https://ria.ru/20220522/granitsy-1789979993.html

Украина в нынешних границах не сохранится, заявил постпред Крыма

Украина в нынешних границах не сохранится, заявил постпред Крыма - РИА Новости, 22.05.2022

Украина в нынешних границах не сохранится, заявил постпред Крыма

Украина в нынешних границах уже не сохранится, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T07:11

2022-05-22T07:11

2022-05-22T10:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

в мире

георгий мурадов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Украина в нынешних границах уже не сохранится, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, Украина в том формате, как она была раньше, наверное, могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в частности языковых, культурных, образовательных и религиозных."Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным", — подчеркнул постпред.По его словам, ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах."А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле", — отметил Мурадов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/kherson-1788038300.html

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html

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владимир путин, украина, россия, донбасс, в мире, георгий мурадов, республика крым, симферополь