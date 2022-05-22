07:11 22.05.2022 (обновлено: 10:55 22.05.2022)
Украина в нынешних границах не сохранится, заявил постпред Крыма
Постпред Крыма при президенте Мурадов: Украина в нынешних границах не сохранится
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Волновахском районе ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Украина в нынешних границах уже не сохранится, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина", — отметил Мурадов.
По его словам, Украина в том формате, как она была раньше, наверное, могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в частности языковых, культурных, образовательных и религиозных.
"Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным", — подчеркнул постпред.
По его словам, ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах.
"А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле", — отметил Мурадов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.