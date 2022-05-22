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Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/grad-1789996949.html
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град"
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град"
Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:46
2022-05-22T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО "Град" и украинская РЭБ "Буковель", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО "Град", а также украинская станция РЭБ "Буковель" в районе населенного пункта Анновка Николаевской области", - заявил он.
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в мире, украина, россия
11:46 22.05.2022
 
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град"

Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град" и станцию РЭБ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град"
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО "Град" и украинская РЭБ "Буковель", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО "Град", а также украинская станция РЭБ "Буковель" в районе населенного пункта Анновка Николаевской области", - заявил он.
Посол США в России Майкл Макфол выступает в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы. - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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