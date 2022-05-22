https://ria.ru/20220522/grad-1789996949.html
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град"
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град" - РИА Новости, 22.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град"
Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:46
2022-05-22T11:46
2022-05-22T11:46
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО "Град" и украинская РЭБ "Буковель", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО "Град", а также украинская станция РЭБ "Буковель" в районе населенного пункта Анновка Николаевской области", - заявил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/obman-1789995969.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град"
Российские ракетные войска уничтожили три украинские батареи РСЗО "Град" и станцию РЭБ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 41 пункт управления украинских войск, 76 артиллерийских и минометных подразделений, из них – 3 батареи РСЗО "Град" и украинская РЭБ "Буковель", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО "Град", а также украинская станция РЭБ "Буковель" в районе населенного пункта Анновка Николаевской области", - заявил он.