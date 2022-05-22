https://ria.ru/20220522/goroskop-1789755185.html
Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам
Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам - РИА Новости, 22.05.2022
Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам
Названы знаки зодиака, представители которых легко расстраиваются по пустякам и сильно беспокоятся, если у них что-то не получается. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T06:55
2022-05-22T06:55
2022-05-22T06:55
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Названы знаки зодиака, представители которых легко расстраиваются по пустякам и сильно беспокоятся, если у них что-то не получается. Об этом пишет Pinkvilla. Весы тяжело переживают провалы. Им кажется, что весь мир против них, когда они сталкиваются с препятствиями. Представители этого знака зодиака сосредотачиваются на негативе и не обращают внимание на то, что работает на них. Стрельцы — настоящие бойцы, а еще обычно они очень дружелюбные. Но достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы представители этого знака отказались от планов на день. Когда дела идут не так, как им хочется, Стрельцы могут дуться часами и становятся невыносимыми. Большинство Овнов целеустремленные и амбициозные. При помощи смекалки они способны преодолеть любые трудности. Но это не отменяет того, что они превращаются в сварливых ворчунов, как только сталкиваются с проблемами, из-за которых им приходится менять свои планы. Раки славятся угрюмым нравом. Для них стакан и так наполовину пуст. Они пессимисты по натуре и любят составлять планы на случай непредвиденных обстоятельств. А еще Раки никак не могут сосредоточиться на хорошем, если что-то пошло не так и тем самым испортило им день.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни
Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам
Весы оказались среди знаков зодиака, представители которых сильно переживают из-за мелочей
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Названы знаки зодиака, представители которых легко расстраиваются по пустякам и сильно беспокоятся, если у них что-то не получается. Об этом пишет
Pinkvilla.
Весы тяжело переживают провалы. Им кажется, что весь мир против них, когда они сталкиваются с препятствиями. Представители этого знака зодиака сосредотачиваются на негативе и не обращают внимание на то, что работает на них.
Стрельцы — настоящие бойцы, а еще обычно они очень дружелюбные. Но достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы представители этого знака отказались от планов на день. Когда дела идут не так, как им хочется, Стрельцы могут дуться часами и становятся невыносимыми.
Большинство Овнов целеустремленные и амбициозные. При помощи смекалки они способны преодолеть любые трудности. Но это не отменяет того, что они превращаются в сварливых ворчунов, как только сталкиваются с проблемами, из-за которых им приходится менять свои планы.
Раки славятся угрюмым нравом. Для них стакан и так наполовину пуст. Они пессимисты по натуре и любят составлять планы на случай непредвиденных обстоятельств. А еще Раки никак не могут сосредоточиться на хорошем, если что-то пошло не так и тем самым испортило им день.