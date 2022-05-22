https://ria.ru/20220522/goroskop-1789755185.html

Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам

Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам - РИА Новости, 22.05.2022

Названы знаки зодиака, которые легко расстраиваются по пустякам

Названы знаки зодиака, представители которых легко расстраиваются по пустякам и сильно беспокоятся, если у них что-то не получается. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T06:55

2022-05-22T06:55

2022-05-22T06:55

культура

новости культуры

гороскоп

знаки зодиака

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100239/00/1002390042_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_fc0ce84d2d978f9cb6209661b25b53b4.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Названы знаки зодиака, представители которых легко расстраиваются по пустякам и сильно беспокоятся, если у них что-то не получается. Об этом пишет Pinkvilla. Весы тяжело переживают провалы. Им кажется, что весь мир против них, когда они сталкиваются с препятствиями. Представители этого знака зодиака сосредотачиваются на негативе и не обращают внимание на то, что работает на них. Стрельцы — настоящие бойцы, а еще обычно они очень дружелюбные. Но достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы представители этого знака отказались от планов на день. Когда дела идут не так, как им хочется, Стрельцы могут дуться часами и становятся невыносимыми. Большинство Овнов целеустремленные и амбициозные. При помощи смекалки они способны преодолеть любые трудности. Но это не отменяет того, что они превращаются в сварливых ворчунов, как только сталкиваются с проблемами, из-за которых им приходится менять свои планы. Раки славятся угрюмым нравом. Для них стакан и так наполовину пуст. Они пессимисты по натуре и любят составлять планы на случай непредвиденных обстоятельств. А еще Раки никак не могут сосредоточиться на хорошем, если что-то пошло не так и тем самым испортило им день.

https://ria.ru/20220515/goroskop-1788187209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни