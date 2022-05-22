https://ria.ru/20220522/gaz-1789985075.html

Заявка на прокачку газа через Украину сохранилась на уровне субботы

Заявка на прокачку газа через Украину сохранилась на уровне субботы - РИА Новости, 22.05.2022

Заявка на прокачку газа через Украину сохранилась на уровне субботы

Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, по предварительным данным, сохраняется на уровне субботы, примерно... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:11

2022-05-22T09:11

2022-05-22T09:11

экономика

украина

европа

луганская народная республика

газпром

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, по предварительным данным, сохраняется на уровне субботы, примерно 45 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Украина с 11 мая прекратила прим для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 22 мая, составляет 44,7 миллиона кубометров по сравнению с 45,7 миллиона днём ранее. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остаётся на нуле. В субботу, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал – Европа" для транспортировки газа.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220515/gazprom-1788535563.html

https://ria.ru/20220522/gaz-1789976640.html

украина

европа

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, северный поток, санкции в отношении россии