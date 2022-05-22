Заявка на прокачку газа через Украину сохранилась на уровне субботы
Заявка на прокачку газа через Украину сохранилась на уровне 45 миллионов кубометров
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, по предварительным данным, сохраняется на уровне субботы, примерно 45 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прим для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 22 мая, составляет 44,7 миллиона кубометров по сравнению с 45,7 миллиона днём ранее. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остаётся на нуле. В субботу, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал – Европа" для транспортировки газа.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.