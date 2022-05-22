Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе
Monde diplomatique: в мире нет поставщиков газа в Европу, которые могли бы заменить Россию
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет французская газета Monde diplomatique.
По мнению издания, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.
"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.
"Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России", — говорится в статье.
Авторы Monde diplomatique предположили, что воспользоваться этой ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>