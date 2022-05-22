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Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе - РИА Новости, 22.05.2022
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Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе
Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе - РИА Новости, 22.05.2022
Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе
Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:55
2022-05-22T03:55
экономика
владимир путин
европа
россия
москва
газпром
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет французская газета Monde diplomatique.По мнению издания, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.Авторы Monde diplomatique предположили, что воспользоваться этой ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html
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экономика, владимир путин, европа, россия, москва, газпром, санкции в отношении россии, в мире, норвегия, сша, алжир (республика), ливия, египет, нигерия, ангола, нидерланды
03:55 22.05.2022
 
Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

Monde diplomatique: в мире нет поставщиков газа в Европу, которые могли бы заменить Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет французская газета Monde diplomatique.
По мнению издания, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.

"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", — пишет газета.

Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.
"Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России", — говорится в статье.
Авторы Monde diplomatique предположили, что воспользоваться этой ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.
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Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
Вчера, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕвропаРоссияМоскваГазпромСанкции в отношении РоссииВ миреНорвегияСШААлжир (республика)ЛивияЕгипетНигерияАнголаНидерланды
 
 
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