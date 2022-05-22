https://ria.ru/20220522/gaz-1789976640.html

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе - РИА Новости, 22.05.2022

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:55

2022-05-22T03:55

2022-05-22T03:55

экономика

владимир путин

европа

россия

москва

газпром

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки природного газа из России в европейские страны в долгосрочной перспективе, пишет французская газета Monde diplomatique.По мнению издания, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.Подчеркивается, что Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, в то время как Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией.Авторы Monde diplomatique предположили, что воспользоваться этой ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.C 27 апреля Газпром приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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