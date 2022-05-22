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Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке - РИА Новости, 22.05.2022
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Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке - РИА Новости, 22.05.2022
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Бишкеке, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:36
2022-05-22T16:02
владимир путин
бишкек
политика
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Бишкеке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да", — ответил он на вопрос, будет ли Путин участвовать в мероприятии.Песков отметил, что российский лидер выступит по видеосвязи.Помимо Путина, ожидаются выступления президентов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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владимир путин, бишкек, политика
14:36 22.05.2022 (обновлено: 16:02 22.05.2022)
 
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке

Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Бишкеке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да", — ответил он на вопрос, будет ли Путин участвовать в мероприятии.
Песков отметил, что российский лидер выступит по видеосвязи.
Помимо Путина, ожидаются выступления президентов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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