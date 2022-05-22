https://ria.ru/20220522/forum-1790012232.html

Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке

Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке - РИА Новости, 22.05.2022

Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Бишкеке, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:36

2022-05-22T14:36

2022-05-22T16:02

владимир путин

бишкек

политика

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе в Бишкеке, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да", — ответил он на вопрос, будет ли Путин участвовать в мероприятии.Песков отметил, что российский лидер выступит по видеосвязи.Помимо Путина, ожидаются выступления президентов Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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бишкек

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Влада Копылова

владимир путин, бишкек, политика