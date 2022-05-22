https://ria.ru/20220522/feyk-1789975252.html

Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине

Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине - РИА Новости, 22.05.2022

Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине

Западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине, заявил журналист Рикардо Санчес Серра. Его... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T02:37

2022-05-22T02:37

2022-05-22T02:37

специальная военная операция на украине

рикардо санчес серра

в мире

россия

украина

киев

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789021646_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_e4d16958af59b3fc9e4228b00b465ab9.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине, заявил журналист Рикардо Санчес Серра. Его выступление на конференции, посвященной положению в бывшей советской республике публикует сайт Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).Он отметил, что жителям западного полушария "промыли мозги" фейковыми новостями, из-за чего люди не могут отличить ложные сообщения от истины.Специалист также напомнил об участии в боевых действиях на стороне Киева целых батальонов, состоящих из приверженцев неонацистских взглядов. Он отметил, что боевики из этих формирований отличились преступлениями против мирного населения. В частности, напомнил журналист, они "прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых", боясь открытых столкновений с российскими военными.Серра также рассказал, что многие люди поверили репортажам европейских СМИ, которые сообщали о бомбардировках украинских городов российскими вооруженными силами. Тем не менее оказалось, что западные журналисты показывали кадры из компьютерной игры.За подобным освещением ситуации в бывшей советской республике стоят крупные западные игроки, уверен экспертРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220521/provokatsiya-1789957713.html

https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html

россия

украина

киев

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рикардо санчес серра, в мире, россия, украина, киев, сша, нато, великобритания