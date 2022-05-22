Латиноамериканский журналист раскрыл фейки о спецоперации России на Украине
FPP: США и НАТО финансируют британскую фирму, распространяющую фейки о спецоперации России
Военнослужащие ДНР на блокпосту в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине, заявил журналист Рикардо Санчес Серра. Его выступление на конференции, посвященной положению в бывшей советской республике публикует сайт Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).
Он отметил, что жителям западного полушария "промыли мозги" фейковыми новостями, из-за чего люди не могут отличить ложные сообщения от истины.
"Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский", — отметил Серра.
Специалист также напомнил об участии в боевых действиях на стороне Киева целых батальонов, состоящих из приверженцев неонацистских взглядов. Он отметил, что боевики из этих формирований отличились преступлениями против мирного населения. В частности, напомнил журналист, они "прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых", боясь открытых столкновений с российскими военными.
Серра также рассказал, что многие люди поверили репортажам европейских СМИ, которые сообщали о бомбардировках украинских городов российскими вооруженными силами. Тем не менее оказалось, что западные журналисты показывали кадры из компьютерной игры.
За подобным освещением ситуации в бывшей советской республике стоят крупные западные игроки, уверен эксперт
"Стоит отметить, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США", — заявил Серра.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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