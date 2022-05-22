Рейтинг@Mail.ru
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/es-1790019250.html
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции - РИА Новости, 22.05.2022
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:05
2022-05-22T16:05
в мире
франция
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_101:0:883:440_1920x0_80_0_0_50dfe918dafc4b2a269dfd678674da6b.jpg
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон."Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", — сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
https://ria.ru/20220520/transh-1789681087.html
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/44/1523414417_207:0:850:482_1920x0_80_0_0_d0655d0e5aef8ee71fb4f40e090d220b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, евросоюз
16:05 22.05.2022
 
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции

МИД Франции: процесс вступления Украины в ЕС займет, вероятно, 15 или 20 лет

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
"Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", — сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:05
Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро
 
В миреФранцияУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала