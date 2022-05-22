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Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции - РИА Новости, 22.05.2022
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции
Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:05
2022-05-22T16:05
2022-05-22T16:05
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон."Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", — сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
https://ria.ru/20220520/transh-1789681087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, евросоюз
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции
МИД Франции: процесс вступления Украины в ЕС займет, вероятно, 15 или 20 лет