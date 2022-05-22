https://ria.ru/20220522/es-1790019250.html

Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции

Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции - РИА Новости, 22.05.2022

Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:05

2022-05-22T16:05

2022-05-22T16:05

в мире

франция

украина

евросоюз

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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон."Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", — сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

https://ria.ru/20220520/transh-1789681087.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, украина, евросоюз