https://ria.ru/20220522/erevan-1790001114.html

Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России

Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России - РИА Новости, 22.05.2022

Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России

Сочувствующие России жители Армении пришли с бело-сине-красными триколорами к посольству РФ в Ереване, напротив них стоят единичные сторонники украинских... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T12:42

2022-05-22T12:42

2022-05-22T12:59

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Сочувствующие России жители Армении пришли с бело-сине-красными триколорами к посольству РФ в Ереване, напротив них стоят единичные сторонники украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.Узнав о планируемой акции в поддержку Украины и недавно капитулировавшего в Мариуполе полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), у российской дипмиссии в пешей доступности от проспекта Месропа Маштоца собрались жители Еревана с российскими флагами. Единичные приверженцы украинских националистов тихо стоят в стороне. В настоящее время стороны стоят друг напротив друга, их разделяет кордон полиции.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220511/ispaniya-1787980841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, россия, украина