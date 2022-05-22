https://ria.ru/20220522/erevan-1790001114.html
Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России
Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России - РИА Новости, 22.05.2022
Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России
Сочувствующие России жители Армении пришли с бело-сине-красными триколорами к посольству РФ в Ереване, напротив них стоят единичные сторонники украинских... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:42
2022-05-22T12:42
2022-05-22T12:59
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Сочувствующие России жители Армении пришли с бело-сине-красными триколорами к посольству РФ в Ереване, напротив них стоят единичные сторонники украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.Узнав о планируемой акции в поддержку Украины и недавно капитулировавшего в Мариуполе полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), у российской дипмиссии в пешей доступности от проспекта Месропа Маштоца собрались жители Еревана с российскими флагами. Единичные приверженцы украинских националистов тихо стоят в стороне. В настоящее время стороны стоят друг напротив друга, их разделяет кордон полиции.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ереван, россия, украина
12:42 22.05.2022 (обновлено: 12:59 22.05.2022)
Сочувствующие Москве жители Еревана пришли к посольству России
Сочувствующие Москве жители Еревана пришли с флагами к российскому посольству
ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Сочувствующие России жители Армении пришли с бело-сине-красными триколорами к посольству РФ в Ереване, напротив них стоят единичные сторонники украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
Узнав о планируемой акции в поддержку Украины
и недавно капитулировавшего в Мариуполе
полка "Азов" (против боевиков которого в РФ
возбуждены уголовные дела), у российской дипмиссии в пешей доступности от проспекта Месропа Маштоца собрались жители Еревана
с российскими флагами. Единичные приверженцы украинских националистов тихо стоят в стороне. В настоящее время стороны стоят друг напротив друга, их разделяет кордон полиции.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.