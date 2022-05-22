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Президент Польши выступит в Верховной раде - РИА Новости, 22.05.2022
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Президент Польши выступит в Верховной раде
Президент Польши выступит в Верховной раде - РИА Новости, 22.05.2022
Президент Польши выступит в Верховной раде
Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:48
2022-05-22T09:48
в мире
анджей дуда
украина
польша
киев
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера."Президент Анджей Дуда пребывает на Украине. В воскресенье в Верховной раде он выступит с речью, как первый глава иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, анджей дуда, украина, польша, киев
09:48 22.05.2022
 
Президент Польши выступит в Верховной раде

Президент Польши Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера.
"Президент Анджей Дуда пребывает на Украине. В воскресенье в Верховной раде он выступит с речью, как первый глава иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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