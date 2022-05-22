https://ria.ru/20220522/duda-1789988094.html
Президент Польши выступит в Верховной раде
Президент Польши выступит в Верховной раде - РИА Новости, 22.05.2022
Президент Польши выступит в Верховной раде
Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:48
2022-05-22T09:48
2022-05-22T09:48
в мире
анджей дуда
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польша
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера."Президент Анджей Дуда пребывает на Украине. В воскресенье в Верховной раде он выступит с речью, как первый глава иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, анджей дуда, украина, польша, киев
Президент Польши выступит в Верховной раде
Президент Польши Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде