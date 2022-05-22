https://ria.ru/20220522/duda-1789988094.html

Президент Польши выступит в Верховной раде

Президент Польши выступит в Верховной раде - РИА Новости, 22.05.2022

Президент Польши выступит в Верховной раде

Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:48

2022-05-22T09:48

2022-05-22T09:48

в мире

анджей дуда

украина

польша

киев

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится в Киеве и выступит в Верховной раде, сообщает канцелярия польского лидера."Президент Анджей Дуда пребывает на Украине. В воскресенье в Верховной раде он выступит с речью, как первый глава иностранного государства с начала войны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

украина

польша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анджей дуда, украина, польша, киев