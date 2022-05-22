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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/donbass-1790000744.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска более чем за три часа обстреляли Горловку и Ясиноватую, в том числе выпустив четыре ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:35
2022-05-22T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за три часа обстреляли Горловку и Ясиноватую, в том числе выпустив четыре ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.30 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие; 10.12 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 11.06 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 11.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/donbass-1789995117.html
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в мире, владимир путин, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол
12:35 22.05.2022 (обновлено: 12:56 22.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска выпустили четыре снаряда из "Града" по Горловке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска более чем за три часа обстреляли Горловку и Ясиноватую, в том числе выпустив четыре ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.30 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие; 10.12 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 11.06 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 11.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
11:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
11:49Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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