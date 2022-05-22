https://ria.ru/20220522/doma-1790001247.html

В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022

В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все дома в Головчино, поврежденные в результате обстрелов, восстановлены за месяц. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T12:43

2022-05-22T12:43

2022-05-22T12:56

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785486105_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_91427f170de062116ce9be380ebfe8f6.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все дома в Головчино, поврежденные в результате обстрелов, восстановлены за месяц."Все дома в Головчино восстановлены... Месяц понадобился, чтобы восстановить все разрушенные крыши, разбитые окна и посеченные ограждающие конструкции. Работы велись параллельно в 97 домовладениях. От прямых попаданий сносились и хозпостройки – их также полностью восстановили", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что приграничное село Грайворонского горокруга Головчино обстреливали дважды.Гладков добавил, что изначально договаривались с местными жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Сейчас у главы округа Геннадия Бондарева на руках все 97 расписок.Губернатор отметил, что с повреждёнными машинами вопрос оперативно закрыли. Из 29 автомобилей денежные средства на их восстановление переведены 26 жителям. По трём - должны прийти подтверждающие документы о праве собственности, после их восстановят."Ещё раз повторюсь: мы стараемся максимально оперативно проводить восстановительные работы, чтобы каждый житель мог вернуться в свой дом. Но, к сожалению, обстановка пока не позволяет вести эти работы в Журавлёвке, Нехотеевке, Солохах и Середе. Но все работы обязательно будут выполнены. Средства и материалы есть", - подчеркнул Гладков.Село Головчино подвергалось обстрелу со стороны Украины 19 и 26 апреля, были ранены трое местных жителей, повреждены 95 домовладений и 29 автомобилей. Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.

https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html

https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1789995595.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков