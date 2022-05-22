https://ria.ru/20220522/doma-1790001247.html
В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ
В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022
В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все дома в Головчино, поврежденные в результате обстрелов, восстановлены за месяц. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T12:43
2022-05-22T12:43
2022-05-22T12:56
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все дома в Головчино, поврежденные в результате обстрелов, восстановлены за месяц."Все дома в Головчино восстановлены... Месяц понадобился, чтобы восстановить все разрушенные крыши, разбитые окна и посеченные ограждающие конструкции. Работы велись параллельно в 97 домовладениях. От прямых попаданий сносились и хозпостройки – их также полностью восстановили", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что приграничное село Грайворонского горокруга Головчино обстреливали дважды.Гладков добавил, что изначально договаривались с местными жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Сейчас у главы округа Геннадия Бондарева на руках все 97 расписок.Губернатор отметил, что с повреждёнными машинами вопрос оперативно закрыли. Из 29 автомобилей денежные средства на их восстановление переведены 26 жителям. По трём - должны прийти подтверждающие документы о праве собственности, после их восстановят."Ещё раз повторюсь: мы стараемся максимально оперативно проводить восстановительные работы, чтобы каждый житель мог вернуться в свой дом. Но, к сожалению, обстановка пока не позволяет вести эти работы в Журавлёвке, Нехотеевке, Солохах и Середе. Но все работы обязательно будут выполнены. Средства и материалы есть", - подчеркнул Гладков.Село Головчино подвергалось обстрелу со стороны Украины 19 и 26 апреля, были ранены трое местных жителей, повреждены 95 домовладений и 29 автомобилей. Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.
https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html
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РИА Новости
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белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков
12:43 22.05.2022 (обновлено: 12:56 22.05.2022)
В Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ
В Головчино в Белгородской области восстановили дома, поврежденные из-за обстрелов ВСУ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все дома в Головчино, поврежденные в результате обстрелов, восстановлены за месяц.
"Все дома в Головчино восстановлены... Месяц понадобился, чтобы восстановить все разрушенные крыши, разбитые окна и посеченные ограждающие конструкции. Работы велись параллельно в 97 домовладениях. От прямых попаданий сносились и хозпостройки – их также полностью восстановили", - написал Гладков в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что приграничное село Грайворонского горокруга Головчино обстреливали дважды.
Гладков добавил, что изначально договаривались с местными жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Сейчас у главы округа Геннадия Бондарева на руках все 97 расписок.
Губернатор отметил, что с повреждёнными машинами вопрос оперативно закрыли. Из 29 автомобилей денежные средства на их восстановление переведены 26 жителям. По трём - должны прийти подтверждающие документы о праве собственности, после их восстановят.
"Ещё раз повторюсь: мы стараемся максимально оперативно проводить восстановительные работы, чтобы каждый житель мог вернуться в свой дом. Но, к сожалению, обстановка пока не позволяет вести эти работы в Журавлёвке, Нехотеевке, Солохах и Середе. Но все работы обязательно будут выполнены. Средства и материалы есть", - подчеркнул Гладков.
Село Головчино подвергалось обстрелу со стороны Украины
19 и 26 апреля, были ранены трое местных жителей, повреждены 95 домовладений и 29 автомобилей. Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.