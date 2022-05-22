19:32 22.05.2022 (обновлено: 19:42 22.05.2022)
В ДНР погибли трое военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки погибли трое военнослужащих республики, 24 пострадали
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что трое военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 24 пострадали.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в воскресенье четверо военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.