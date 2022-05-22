https://ria.ru/20220522/dnr-1790039307.html

В ДНР погибли трое военнослужащих

В ДНР погибли трое военнослужащих - РИА Новости, 22.05.2022

В ДНР погибли трое военнослужащих

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что трое военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 24 пострадали. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:32

2022-05-22T19:32

2022-05-22T19:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что трое военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще 24 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в воскресенье четверо военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790038027.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире