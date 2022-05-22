https://ria.ru/20220522/dnr-1789992427.html

Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов - РИА Новости, 22.05.2022

Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой народной... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:01

2022-05-22T11:01

2022-05-22T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - сообщается в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789912714.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, лнр