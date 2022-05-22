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Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/dnr-1789992427.html
Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов
Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов - РИА Новости, 22.05.2022
Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов
Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой народной... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:01
2022-05-22T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - сообщается в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, лнр
11:01 22.05.2022 (обновлено: 11:05 22.05.2022)
 
Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР взяли под полный контроль 216 населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блокпосту
Военнослужащие ДНР на блокпосту - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР на блокпосту. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"По состоянию на 22 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 216 населенными пунктами", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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