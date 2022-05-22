Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/borrel-1790054613.html
Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы
Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы - РИА Новости, 22.05.2022
Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T22:41
2022-05-22T23:05
евросоюз
в мире
россия
донбасс
украина
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664827_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0af783742f45fc20c45e061b851a22a7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил."Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы", - написал Боррель в своей статье. Он отметил, что военные мощности Евросоюза не соответствуют вызовам, с которыми он сталкивается, альянсу следует больше выделять средств на оборонный бюджет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664827_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_dff3a3c99b529cdddffeaca96acd6ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, россия, донбасс, украина, жозеп боррель
22:41 22.05.2022 (обновлено: 23:05 22.05.2022)
 
Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы

Глава дипломатии ЕС Боррель: ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил.
"Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы", - написал Боррель в своей статье. Он отметил, что военные мощности Евросоюза не соответствуют вызовам, с которыми он сталкивается, альянсу следует больше выделять средств на оборонный бюджет.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ЕвросоюзВ миреРоссияДонбассУкраинаЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала