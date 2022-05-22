https://ria.ru/20220522/borrel-1790054613.html

Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы

Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы - РИА Новости, 22.05.2022

Боррель заявил, что Евросоюзу необходимы современные вооруженные силы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T22:41

2022-05-22T22:41

2022-05-22T23:05

евросоюз

в мире

россия

донбасс

украина

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил."Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы", - написал Боррель в своей статье. Он отметил, что военные мощности Евросоюза не соответствуют вызовам, с которыми он сталкивается, альянсу следует больше выделять средств на оборонный бюджет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, в мире, россия, донбасс, украина, жозеп боррель