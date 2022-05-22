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"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича" - РИА Новости, 22.05.2022
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"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича"
"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича" - РИА Новости, 22.05.2022
"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича"
Читатели болгарского издания "Факти" пришли в восторг из-за новости о возобновлении в Москве производства автомобилей под брендом "Москвич". Многие из них... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:16
2022-05-22T10:16
авто
сергей собянин
москва
россия
германия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
автоваз
renault logan
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" пришли в восторг из-за новости о возобновлении в Москве производства автомобилей под брендом "Москвич". Многие из них вспомнили о своем опыте вождения российских и советских машин и захотели купить новую версию."Пусть делают! В чем проблема. Я на "Жигулях" проехал 500 тысяч километров. Только за январь 2021-го в России самая продаваемая машина — "Лада Гранта", 38 тысяч экземпляров, в Германии меньше "Гольфов" продали (32 тысячи)", — отметил один из комментаторов."Если действительно сделают 2140, я сразу два возьму", — написал Последният Копувач."В нашей семье на "Москвиче 408" ездили 33 года, на "Жигули-21013" — 32 года. Сдал их в "Металекс" еще рабочими, потому что гаража не было, а при демократах всякая шпана нас в покое не оставляла — угоняли и ломали…" — поделился воспоминаниями бай Гъдю."Автор и все, кто пишет ехидные комментарии, сперва задумайтесь, что производит наша страна. Мы даже мопед сделать не можем. Я еще понимаю, если бы вы румынами были", — возмутился hh88."Раньше у меня был "Москвич 408И", не жаловался. Заливал в него бензин 92 и 95, в его коробке передач была смесь масел и смазки, работал с двумя свечами с длинной резьбой и с двумя с короткой, в августе в самую жару спокойно ездил, в то время как на обочинах стояли перегретые авто. По трассе разгонялся медленно, но хорошо держал 120 километров. Я знаю, многим это покажется нереальным, машина невзрачная, но это правда", — подытожили читатели.В начале недели состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, на предприятии планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/moskvich-1789470051.html
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авто, сергей собянин, москва, россия, германия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, renault logan
10:16 22.05.2022
 
"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича"

Болгарские читатели "Фактов" обрадовались возобновлению производства "Москвича" в России

© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в фотобанкАвтомобили марки "Москвич-412". Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК)
Автомобили марки Москвич-412. Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / С. Соловьев
Перейти в фотобанк
Автомобили марки "Москвич-412". Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" пришли в восторг из-за новости о возобновлении в Москве производства автомобилей под брендом "Москвич". Многие из них вспомнили о своем опыте вождения российских и советских машин и захотели купить новую версию.
"Пусть делают! В чем проблема. Я на "Жигулях" проехал 500 тысяч километров. Только за январь 2021-го в России самая продаваемая машина — "Лада Гранта", 38 тысяч экземпляров, в Германии меньше "Гольфов" продали (32 тысячи)", — отметил один из комментаторов.
Автомобиль Москвич - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:20В России
СМИ: производство "Москвичей" может возобновиться на китайской платформе
"Если действительно сделают 2140, я сразу два возьму", — написал Последният Копувач.
"В нашей семье на "Москвиче 408" ездили 33 года, на "Жигули-21013" — 32 года. Сдал их в "Металекс" еще рабочими, потому что гаража не было, а при демократах всякая шпана нас в покое не оставляла — угоняли и ломали…" — поделился воспоминаниями бай Гъдю.
"Автор и все, кто пишет ехидные комментарии, сперва задумайтесь, что производит наша страна. Мы даже мопед сделать не можем. Я еще понимаю, если бы вы румынами были", — возмутился hh88.
"Раньше у меня был "Москвич 408И", не жаловался. Заливал в него бензин 92 и 95, в его коробке передач была смесь масел и смазки, работал с двумя свечами с длинной резьбой и с двумя с короткой, в августе в самую жару спокойно ездил, в то время как на обочинах стояли перегретые авто. По трассе разгонялся медленно, но хорошо держал 120 километров. Я знаю, многим это покажется нереальным, машина невзрачная, но это правда", — подытожили читатели.
В начале недели состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, на предприятии планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.
Помощник президента России Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 18:08
Новый автомобиль "Москвич" будет доступным по цене, заявил Левитин
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
АвтоСергей СобянинМоскваРоссияГерманияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"АвтоВАЗRenault Logan
 
 
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