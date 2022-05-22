https://ria.ru/20220522/bolgary-1789990346.html

"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича"

"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича" - РИА Новости, 22.05.2022

"Заверните две": болгары обрадовались возвращению "Москвича"

Читатели болгарского издания "Факти" пришли в восторг из-за новости о возобновлении в Москве производства автомобилей под брендом "Москвич". Многие из них... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:16

2022-05-22T10:16

2022-05-22T10:16

авто

сергей собянин

москва

россия

германия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

автоваз

renault logan

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" пришли в восторг из-за новости о возобновлении в Москве производства автомобилей под брендом "Москвич". Многие из них вспомнили о своем опыте вождения российских и советских машин и захотели купить новую версию."Пусть делают! В чем проблема. Я на "Жигулях" проехал 500 тысяч километров. Только за январь 2021-го в России самая продаваемая машина — "Лада Гранта", 38 тысяч экземпляров, в Германии меньше "Гольфов" продали (32 тысячи)", — отметил один из комментаторов."Если действительно сделают 2140, я сразу два возьму", — написал Последният Копувач."В нашей семье на "Москвиче 408" ездили 33 года, на "Жигули-21013" — 32 года. Сдал их в "Металекс" еще рабочими, потому что гаража не было, а при демократах всякая шпана нас в покое не оставляла — угоняли и ломали…" — поделился воспоминаниями бай Гъдю."Автор и все, кто пишет ехидные комментарии, сперва задумайтесь, что производит наша страна. Мы даже мопед сделать не можем. Я еще понимаю, если бы вы румынами были", — возмутился hh88."Раньше у меня был "Москвич 408И", не жаловался. Заливал в него бензин 92 и 95, в его коробке передач была смесь масел и смазки, работал с двумя свечами с длинной резьбой и с двумя с короткой, в августе в самую жару спокойно ездил, в то время как на обочинах стояли перегретые авто. По трассе разгонялся медленно, но хорошо держал 120 километров. Я знаю, многим это покажется нереальным, машина невзрачная, но это правда", — подытожили читатели.В начале недели состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, на предприятии планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/moskvich-1789470051.html

https://ria.ru/20220517/moskvich-1789093404.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

авто, сергей собянин, москва, россия, германия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, renault logan