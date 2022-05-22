https://ria.ru/20220522/blinken-1790044082.html
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:26
2022-05-22T20:26
2022-05-22T20:28
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил госдепартамент.Колонна была в пятницу назначена главой МИД Франции после трех лет работы послом в Великобритании.“Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины”, - говорится в пресс-релизе.Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США и Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.“Они затронули тему альянса НАТО, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде”, - сказано в сообщении.“Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру”, - добавил госдепартамент.Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.
https://ria.ru/20220522/es-1790019250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, швеция, финляндия, нато, мид франции, украина, франция, энтони блинкен, катрин колонна
20:26 22.05.2022 (обновлено: 20:28 22.05.2022)
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Госдеп: Блинкен обсудил с новой главой МИД Франции поддержку Украине, расширение НАТО
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил госдепартамент.
Колонна была в пятницу назначена главой МИД Франции
после трех лет работы послом в Великобритании
.
“Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины”, - говорится в пресс-релизе.
Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США
и Франция
для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.
“Они затронули тему альянса НАТО
, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии
и Швеции
на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде”, - сказано в сообщении.
“Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру”, - добавил госдепартамент.
Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.