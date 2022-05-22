Рейтинг@Mail.ru
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/blinken-1790044082.html
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T20:26
2022-05-22T20:28
в мире
сша
швеция
финляндия
нато
мид франции‎
украина
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил госдепартамент.Колонна была в пятницу назначена главой МИД Франции после трех лет работы послом в Великобритании.“Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины”, - говорится в пресс-релизе.Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США и Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.“Они затронули тему альянса НАТО, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде”, - сказано в сообщении.“Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру”, - добавил госдепартамент.Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.
https://ria.ru/20220522/es-1790019250.html
сша
швеция
финляндия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, швеция, финляндия, нато, мид франции‎, украина, франция, энтони блинкен, катрин колонна
20:26 22.05.2022 (обновлено: 20:28 22.05.2022)
 
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО

Госдеп: Блинкен обсудил с новой главой МИД Франции поддержку Украине, расширение НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил госдепартамент.
Колонна была в пятницу назначена главой МИД Франции после трех лет работы послом в Великобритании.
“Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины”, - говорится в пресс-релизе.
Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США и Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.
“Они затронули тему альянса НАТО, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде”, - сказано в сообщении.
“Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру”, - добавил госдепартамент.
Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 16:05
Вступление Украины в Евросоюз может занять до 20 лет, считают в МИД Франции
 
В миреСШАШвецияФинляндияНАТОМИД Франции‎УкраинаФранцияЭнтони БлинкенКатрин Колонна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала