https://ria.ru/20220522/blinken-1790044082.html

Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО

Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО - РИА Новости, 22.05.2022

Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО... РИА Новости, 22.05.2022

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2022-05-22T20:26

2022-05-22T20:28

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил госдепартамент.Колонна была в пятницу назначена главой МИД Франции после трех лет работы послом в Великобритании.“Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины”, - говорится в пресс-релизе.Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США и Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.“Они затронули тему альянса НАТО, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде”, - сказано в сообщении.“Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру”, - добавил госдепартамент.Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.

https://ria.ru/20220522/es-1790019250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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