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Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/bespilotniki-1789996329.html
Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников
Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2022
Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников
Российские войска с начала военной операции на Украине уничтожили почти 1 тысячу беспилотников противника, сообщил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:40
2022-05-22T11:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские войска с начала военной операции на Украине уничтожили почти 1 тысячу беспилотников противника, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:40 22.05.2022
 
Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников

Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников с начала спецоперации

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские войска с начала военной операции на Украине уничтожили почти 1 тысячу беспилотников противника, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2022
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