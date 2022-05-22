https://ria.ru/20220522/bespilotniki-1789996329.html

Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников

Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2022

Российские войска уничтожили почти тысячу украинских беспилотников

Российские войска с начала военной операции на Украине уничтожили почти 1 тысячу беспилотников противника, сообщил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:40

2022-05-22T11:40

2022-05-22T11:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627165_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_3df0f598ccde6e77d42615d0894a09aa.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские войска с начала военной операции на Украине уничтожили почти 1 тысячу беспилотников противника, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)