https://ria.ru/20220522/benzin-1790017015.html

Украинский эксперт предсказал подорожание бензина на 90 процентов

Украинский эксперт предсказал подорожание бензина на 90 процентов - РИА Новости, 22.05.2022

Украинский эксперт предсказал подорожание бензина на 90 процентов

Ведущий эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн заявил, что стоимость литра бензина марки А-95 в ближайшее время может вырасти до 75 гривен (2,54... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:34

2022-05-22T15:34

2022-05-22T15:34

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведущий эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн заявил, что стоимость литра бензина марки А-95 в ближайшее время может вырасти до 75 гривен (2,54 доллара), после отмены правительственного регулирования цен на горючее рост составит 87%.По данным профильного украинского портала minfin.com.ua, литр 95-го бензина 17 мая, в день, когда правительство отменило регуляцию цен на топливо, стоил около 40 гривен (1,35 доллара) за литр."Я думаю, что это только начало. Правительство ожидает (стоимость бензина) 58 гривен (1,96 доллара), большие сети сейчас ставят цену 57-58 гривен, но на оптовом рынке цена стартует от 60 гривен. Соответственно, те сети, которые закупают горючее оптом, будут вынуждены торговать дороже", - сказал он в эфире "Украина 24".По его словам, только из-за этого цена топлива для потребителей может в ближайшее время вырасти до 65 гривен. Однако, по его словам, сейчас основная интрига в том, сколько будет стоит доллар, так как Нацбанк Украины отпускает курс валют.Куюн отметил, что это имеет непосредственное значение для цен на горючее, так как оно на Украине исключительно импортное.В частности, если коммерческий курс доллара составит 37 гривен, то это приведет к дополнительному удорожанию топлива еще на 10 гривен, добавил эксперт, что суммарно дает стоимость бензина 75 гривен.

https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, украина, в мире