https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине - РИА Новости, 22.05.2022
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:03
2022-05-22T17:03
2022-05-22T17:57
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.По ее словам, американский народ, который столкнулся с высокой инфляцией и дорожающими товарами первой необходимости, имеет право знать, во сколько миллиардов долларов ему обойдется помощь Киеву.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
17:03 22.05.2022 (обновлено: 17:57 22.05.2022)
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
Американский политик Габбард предрекла президенту США Байдену поражение на Украине