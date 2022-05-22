https://ria.ru/20220522/bayden-1790026085.html

"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине

"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине - РИА Новости, 22.05.2022

"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:03

2022-05-22T17:03

2022-05-22T17:57

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войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.По ее словам, американский народ, который столкнулся с высокой инфляцией и дорожающими товарами первой необходимости, имеет право знать, во сколько миллиардов долларов ему обойдется помощь Киеву.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия