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"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине - РИА Новости, 22.05.2022
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"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине - РИА Новости, 22.05.2022
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:03
2022-05-22T17:57
политика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.По ее словам, американский народ, который столкнулся с высокой инфляцией и дорожающими товарами первой необходимости, имеет право знать, во сколько миллиардов долларов ему обойдется помощь Киеву.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
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политика, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
17:03 22.05.2022 (обновлено: 17:57 22.05.2022)
 
"Как в Афганистане". В США предрекли Байдену поражение на Украине

Американский политик Габбард предрекла президенту США Байдену поражение на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпит поражение на Украине из-за отсутствия четко обозначенных целей, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.

"Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи (Вашингтона. — Прим. ред.) в этом конфликте. <…> Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии", — считает политик.

По ее словам, американский народ, который столкнулся с высокой инфляцией и дорожающими товарами первой необходимости, имеет право знать, во сколько миллиардов долларов ему обойдется помощь Киеву.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
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