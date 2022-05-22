https://ria.ru/20220522/bayden-1790024895.html

"Это не лидерство": в США призвали перестать оправдывать ошибки Байдена

"Это не лидерство": в США призвали перестать оправдывать ошибки Байдена - РИА Новости, 22.05.2022

"Это не лидерство": в США призвали перестать оправдывать ошибки Байдена

Череда кризисов, случившихся при Джо Байдене, — в большинстве своем вина самого американского лидера, и впереди страну ждут новые испытания. Такое мнение... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:55

2022-05-22T16:55

2022-05-22T17:27

сша

мексика

джо байден

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Череда кризисов, случившихся при Джо Байдене, — в большинстве своем вина самого американского лидера, и впереди страну ждут новые испытания. Такое мнение высказал телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business.Сторонники президента США часто утверждают, что многие проблемы, в частности, инфляция, рост цен на топливо и кризис на границе с Мексикой, случились не из-за него. Однако Варни напомнил, что именно Байден покончил с энергетической независимостью Соединенных Штатов, когда пошел на поводу у защитников климата.Ситуация на границе — тоже дело рук главы государства, поскольку он не только не воспрепятствовал увеличению потока мигрантов, но и законодательно облегчил их попадание в страну. Что касается инфляции, то Байден "растрачивает триллионы" и при этом назначает некомпетентных сотрудников в ответственные за финансы ведомства, отметил Варни."Это не лидерство, а какое-то отклонение и поиск оправданий. И это вызывает очень сильное беспокойство, так как три крупные проблемы, от которых Байден пытается дистанцироваться, по всей видимости, только усугубятся", — сказал телеведущий.Он предположил, что инфляция в Штатах может вырасти до десяти процентов, а цены на бензин — до шести долларов за галлон. Подытоживая, Варни подчеркнул, что ответственность за грядущую рецессию и очередной приток мигрантов лежит на Байдене, покуда тот остается главой государства.

https://ria.ru/20220522/kommentariy-1790011378.html

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Станислав Ванд

сша, мексика, джо байден