Эксперт РАН назвал слова Байдена о ядерных испытаниях КНДР предсказуемыми
Эксперт Воронцов назвал слова Байдена о готовности к ядерным испытаниям КНДР ожидаемыми
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция запуска ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция запуска ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена по итогам его визита в Южную Корею о том, что США готовы к любым действиям со стороны КНДР, не являются новыми, реакция на возможные ядерные испытания в Северной Корее достаточно предсказуема - ужесточение санкционного давления, отметил в комментарии РИА Новости заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
"Байден говорит, что он готов ко всему. Предположим, что такое испытание состоится, хотя это не факт. Реакция Совета безопасности (ООН) в общем-то понятна: там будет единогласное осуждение. А вот далее тоже все понятно: американцы и их союзники будут настаивать на новых санкциях", - заявил эксперт.
По его словам, "Китай и Россия высказались, что потенциал санкций в отношении КНДР уже полностью исчерпан. Санкции показали, что они не работают, они не в состоянии выполнить основную задачу, то есть сдержать, остановить развитие ракетно-ядерных программ КНДР".
Воронцов также подчеркнул, что Россия и Китай обращали внимание мирового сообщества на то, что КНДР на протяжении трех лет соблюдала мораторий на ядерные испытания, заключенный устно еще с администрацией Трампа, а также уничтожила свой ядерный полигон. Было предложено постепенно ослабить санкционное давление.
"Северная Корея действительно проявляла сдержанность, Совет безопасности (ООН) отказался все это увидеть и отказался использовать какие-то мотивационные элементы и призывы к сдержанности . То есть и США, и их союзники продемонстрировали на всех условиях, что они используют инструмент санкций как единственный и постоянный, то есть "санкции навсегда", - добавил эксперт.
По словам Воронцова, КНДР в течение года присматривалась к действующей администрации Байдена. Но в январе этого года прошло совещание в Пхеньяне, "на котором они пришли к выводу, что с администрацией Байдена позитивных изменений не намечается, надежды на серьезный содержательный диалог необоснован. То, что Северная Корея называет "враждебная политика США", - это всерьез и надолго, поэтому КНДР не считает более возможным в одностороннем порядке соблюдать этот мораторий".
Резюмируя значения визита президента США в Южную Корею, он добавил, что в вопросе двустороннего сотрудничества Вашингтона и Сеула "планируется проведение совместных маневров с Южной Кореей, возможно размещение дополнительных стратегических вооружений США на Корейском полуострове и в регионе в целом".