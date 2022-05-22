https://ria.ru/20220522/bayden-1789993982.html

Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad

Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad - РИА Новости, 22.05.2022

Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad

Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Токио, где он примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:22

2022-05-22T11:22

2022-05-22T11:22

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ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Токио, где он примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad.По данным телеканала NHK, правительственный самолёт с главой США, который ранее находился с визитом в Южной Корее, приземлился на базе ВМС США Йокосука недалеко от Токио.Встреча глав Японии и США запланирована на понедельник, 23 мая. Главной темой переговоров станут вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Будет подтверждена неизменность позиции США в отношении защиты Японии, в том числе и с использованием "ядерного зонтика".Кроме этого, стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.Как сообщали ранее японские СМИ, на этом фоне Япония в качестве своей доли ответственности за стабильность в регионе объявит об увеличении расходов на оборону на уровне стран НАТО – 2% от ВВП. В настоящий момент расходы Японии на оборону составляют около 1,24% ВВП.Во вторник, 24 мая, пройдет саммит четырехстороннего диалога по безопасности (Qaud) между Японией, США, Индией и Австралией.В рамках подготовки к визиту лидеров других государств в Токио задействовали 18 тысяч полицейских, которые будут обеспечивать безопасность лидеров США, Индии и Австралии во время их визита в Японию. Особое внимание будет уделено крупным станциям, аэропортам, посольству США в Токио.

https://ria.ru/20220426/quad-1785483345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kitay-1772246459.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, токио, военно-морские силы сша, нато