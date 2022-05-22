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Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad - РИА Новости, 22.05.2022
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Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad
Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad - РИА Новости, 22.05.2022
Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad
Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Токио, где он примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:22
2022-05-22T11:22
в мире
сша
япония
токио
военно-морские силы сша
нато
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ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Токио, где он примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad.По данным телеканала NHK, правительственный самолёт с главой США, который ранее находился с визитом в Южной Корее, приземлился на базе ВМС США Йокосука недалеко от Токио.Встреча глав Японии и США запланирована на понедельник, 23 мая. Главной темой переговоров станут вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Будет подтверждена неизменность позиции США в отношении защиты Японии, в том числе и с использованием "ядерного зонтика".Кроме этого, стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.Как сообщали ранее японские СМИ, на этом фоне Япония в качестве своей доли ответственности за стабильность в регионе объявит об увеличении расходов на оборону на уровне стран НАТО – 2% от ВВП. В настоящий момент расходы Японии на оборону составляют около 1,24% ВВП.Во вторник, 24 мая, пройдет саммит четырехстороннего диалога по безопасности (Qaud) между Японией, США, Индией и Австралией.В рамках подготовки к визиту лидеров других государств в Токио задействовали 18 тысяч полицейских, которые будут обеспечивать безопасность лидеров США, Индии и Австралии во время их визита в Японию. Особое внимание будет уделено крупным станциям, аэропортам, посольству США в Токио.
https://ria.ru/20220426/quad-1785483345.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/kitay-1772246459.html
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в мире, сша, япония, токио, военно-морские силы сша, нато
11:22 22.05.2022
 
Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad

Президент США Джо Байден прибыл в Токио, где он примет участие в саммите Quad

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Токио, где он примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad.
По данным телеканала NHK, правительственный самолёт с главой США, который ранее находился с визитом в Южной Корее, приземлился на базе ВМС США Йокосука недалеко от Токио.
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Встреча глав Японии и США запланирована на понедельник, 23 мая. Главной темой переговоров станут вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Будет подтверждена неизменность позиции США в отношении защиты Японии, в том числе и с использованием "ядерного зонтика".
Кроме этого, стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.
Как сообщали ранее японские СМИ, на этом фоне Япония в качестве своей доли ответственности за стабильность в регионе объявит об увеличении расходов на оборону на уровне стран НАТО – 2% от ВВП. В настоящий момент расходы Японии на оборону составляют около 1,24% ВВП.
Во вторник, 24 мая, пройдет саммит четырехстороннего диалога по безопасности (Qaud) между Японией, США, Индией и Австралией.
В рамках подготовки к визиту лидеров других государств в Токио задействовали 18 тысяч полицейских, которые будут обеспечивать безопасность лидеров США, Индии и Австралии во время их визита в Японию. Особое внимание будет уделено крупным станциям, аэропортам, посольству США в Токио.
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