Президент США прибыл в Японию, где пройдет саммит Quad
Президент США Джо Байден прибыл в Токио, где он примет участие в саммите Quad
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Токио, где он примет участие в саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и встрече лидеров стран Quad.
По данным телеканала NHK, правительственный самолёт с главой США, который ранее находился с визитом в Южной Корее, приземлился на базе ВМС США Йокосука недалеко от Токио.
Встреча глав Японии и США запланирована на понедельник, 23 мая. Главной темой переговоров станут вопросы укрепления американо-японских союзнических отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе. Будет подтверждена неизменность позиции США в отношении защиты Японии, в том числе и с использованием "ядерного зонтика".
Кроме этого, стороны отметят общий подход к проблемам обеспечения безопасности в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призовут Китай к большей ядерной прозрачности и присоединению к сокращению ядерных вооружений.
Как сообщали ранее японские СМИ, на этом фоне Япония в качестве своей доли ответственности за стабильность в регионе объявит об увеличении расходов на оборону на уровне стран НАТО – 2% от ВВП. В настоящий момент расходы Японии на оборону составляют около 1,24% ВВП.
Во вторник, 24 мая, пройдет саммит четырехстороннего диалога по безопасности (Qaud) между Японией, США, Индией и Австралией.
В рамках подготовки к визиту лидеров других государств в Токио задействовали 18 тысяч полицейских, которые будут обеспечивать безопасность лидеров США, Индии и Австралии во время их визита в Японию. Особое внимание будет уделено крупным станциям, аэропортам, посольству США в Токио.
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