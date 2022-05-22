https://ria.ru/20220522/avtobus-1790029544.html
В Одинцово автобус загорелся во время движения
В Одинцово автобус загорелся во время движения - РИА Новости, 22.05.2022
В Одинцово автобус загорелся во время движения
Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:47
2022-05-22T17:47
2022-05-22T18:07
одинцово
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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одинцово, происшествия, московская область (подмосковье)
17:47 22.05.2022 (обновлено: 18:07 22.05.2022)
В Одинцово автобус загорелся во время движения
В подмосковном Одинцово автобус загорелся во время движения, пострадавших нет