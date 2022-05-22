Рейтинг@Mail.ru
В Одинцово автобус загорелся во время движения - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/avtobus-1790029544.html
В Одинцово автобус загорелся во время движения
В Одинцово автобус загорелся во время движения - РИА Новости, 22.05.2022
В Одинцово автобус загорелся во время движения
Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:47
2022-05-22T18:07
одинцово
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790032066_0:1078:2047:2229_1920x0_80_0_0_4490fb2f36f263fd348f1d280aed3fb2.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220505/dtp-1786917555.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790032066_0:842:2047:2377_1920x0_80_0_0_4613c73acbe62d09f35af3a7f9d7c8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одинцово, происшествия, московская область (подмосковье)
17:47 22.05.2022 (обновлено: 18:07 22.05.2022)
 
В Одинцово автобус загорелся во время движения

В подмосковном Одинцово автобус загорелся во время движения, пострадавших нет

Загоревшийся автобус в городе Одинцово. Кадр из видео очевидца
Загоревшийся автобус в городе Одинцово. Кадр из видео очевидца
Загоревшийся автобус в городе Одинцово. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 09:34
В Москве в ДТП с двумя автобусами пострадала женщина
 
ОдинцовоПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала