https://ria.ru/20220522/avtobus-1790029544.html

В Одинцово автобус загорелся во время движения

В Одинцово автобус загорелся во время движения - РИА Новости, 22.05.2022

В Одинцово автобус загорелся во время движения

Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:47

2022-05-22T17:47

2022-05-22T18:07

одинцово

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220505/dtp-1786917555.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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одинцово, происшествия, московская область (подмосковье)