https://ria.ru/20220522/avstriya-1790030266.html

Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок

Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 22.05.2022

Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:53

2022-05-22T17:53

2022-05-22T17:53

в мире

австрия

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью."Снова выставляю свою кандидатуру на пост федерального президента Австрийской Республики", - написал Ван дер Беллен в Twitter.Ван дер Беллен занимает свой пост с 2017 года.

https://ria.ru/20220512/embargo-1788032438.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, александер ван дер беллен