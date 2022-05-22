https://ria.ru/20220522/avstriya-1790030266.html
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 22.05.2022
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:53
2022-05-22T17:53
2022-05-22T17:53
в мире
австрия
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью."Снова выставляю свою кандидатуру на пост федерального президента Австрийской Республики", - написал Ван дер Беллен в Twitter.Ван дер Беллен занимает свой пост с 2017 года.
https://ria.ru/20220512/embargo-1788032438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, александер ван дер беллен
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует баллотироваться на новый срок