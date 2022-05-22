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Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 22.05.2022
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Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок - РИА Новости, 22.05.2022
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T17:53
2022-05-22T17:53
в мире
австрия
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью."Снова выставляю свою кандидатуру на пост федерального президента Австрийской Республики", - написал Ван дер Беллен в Twitter.Ван дер Беллен занимает свой пост с 2017 года.
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в мире, австрия, александер ван дер беллен
17:53 22.05.2022
 
Президент Австрии планирует баллотироваться на новый срок

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует баллотироваться на новый срок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут этой осенью.
"Снова выставляю свою кандидатуру на пост федерального президента Австрийской Республики", - написал Ван дер Беллен в Twitter.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 06:29
Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена из-за эмбарго на газ
Ван дер Беллен занимает свой пост с 2017 года.
 
В миреАвстрияАлександер Ван дер Беллен
 
 
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