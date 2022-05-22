https://ria.ru/20220522/ates-1789986253.html

Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС

Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС - РИА Новости, 22.05.2022

Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС

Попытка некоторых стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:28

2022-05-22T09:28

2022-05-22T09:31

в мире

атэс

максим решетников

таиланд

бангкок

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Попытка некоторых стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять коммюнике по итогам встречи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.Встреча министров торговли АТЭС прошла в эти дни в Бангкоке, российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников. Как стало известно ранее в воскресенье, по итогам форума не удалось принять совместное заявление."Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд, как принимающая сторона, продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум", - сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития."В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил министр.

https://ria.ru/20220522/ates-1789985842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/delegatsiya-1789904151.html

таиланд

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, атэс, максим решетников, таиланд, бангкок, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)