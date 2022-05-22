09:28 22.05.2022 (обновлено: 09:31 22.05.2022)
Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС
Решетников: попытка политизировать форум министров АТЭС не дала принять итоговое коммюнике
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Попытка некоторых стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять коммюнике по итогам встречи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Встреча министров торговли АТЭС прошла в эти дни в Бангкоке, российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников. Как стало известно ранее в воскресенье, по итогам форума не удалось принять совместное заявление.
"Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд, как принимающая сторона, продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум", - сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.
"В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил министр.