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Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС - РИА Новости, 22.05.2022
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Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС
Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС - РИА Новости, 22.05.2022
Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС
Попытка некоторых стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:28
2022-05-22T09:31
в мире
атэс
максим решетников
таиланд
бангкок
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Попытка некоторых стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять коммюнике по итогам встречи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.Встреча министров торговли АТЭС прошла в эти дни в Бангкоке, российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников. Как стало известно ранее в воскресенье, по итогам форума не удалось принять совместное заявление."Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд, как принимающая сторона, продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум", - сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития."В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил министр.
https://ria.ru/20220522/ates-1789985842.html
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в мире, атэс, максим решетников, таиланд, бангкок, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
09:28 22.05.2022 (обновлено: 09:31 22.05.2022)
 
Решетников рассказал о попытке политизировать форум министров АТЭС

Решетников: попытка политизировать форум министров АТЭС не дала принять итоговое коммюнике

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Попытка некоторых стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять коммюнике по итогам встречи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Встреча министров торговли АТЭС прошла в эти дни в Бангкоке, российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников. Как стало известно ранее в воскресенье, по итогам форума не удалось принять совместное заявление.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
09:18
Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление по итогам встречи
"Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд, как принимающая сторона, продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум", - сказал Решетников, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.
"В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил министр.
Встреча лидеров форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 14:19В мире
Делегация РФ покинула заседание АТЭС во время выступления США
 
В миреАТЭСМаксим РешетниковТаиландБангкокМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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