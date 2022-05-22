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Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление по итогам встречи

Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление по итогам встречи - РИА Новости, 22.05.2022

Министры торговли АТЭС не смогли согласовать заявление по итогам встречи

Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:18

2022-05-22T09:18

2022-05-22T09:18

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума, сообщил журналистам представитель российской делегации.Один из участников форума АТЭС в Бангкоке сообщил журналистам, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пыталась согласовать текст финального заявления. "Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС", - сказал собеседник агентства."Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", - отметил представитель делегации РФ.

https://ria.ru/20220521/rossiya-1789905221.html

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Варвара Скокшина

россия, таиланд, бангкок, в мире, атэс