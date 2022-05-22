https://ria.ru/20220522/arktika-1789979025.html
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 22.05.2022
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике
Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T06:09
2022-05-22T06:09
2022-05-22T06:14
владимир путин
россия
арктика
николай корчунов
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шос
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Причем у этого интереса нет конъюктурного характера, пояснил собеседник агентства."Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества", — подчеркнул Корчунов.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике, а в нынешних условиях, считает российский лидер, следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.
https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html
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владимир путин, россия, арктика, николай корчунов, в мире, шос, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
06:09 22.05.2022 (обновлено: 06:14 22.05.2022)
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике
Дипломат Корчунов: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике