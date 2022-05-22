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МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 22.05.2022
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МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 22.05.2022
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике
Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, заявил РИА Новости посол по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T06:09
2022-05-22T06:14
владимир путин
россия
арктика
николай корчунов
в мире
шос
брикс
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Причем у этого интереса нет конъюктурного характера, пояснил собеседник агентства."Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества", — подчеркнул Корчунов.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике, а в нынешних условиях, считает российский лидер, следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.
https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html
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владимир путин, россия, арктика, николай корчунов, в мире, шос, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
06:09 22.05.2022 (обновлено: 06:14 22.05.2022)
 
МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике

Дипломат Корчунов: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Азиатские страны БРИКС и ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС", — сказал дипломат.

Причем у этого интереса нет конъюктурного характера, пояснил собеседник агентства.
"Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества", — подчеркнул Корчунов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике, а в нынешних условиях, считает российский лидер, следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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МИД: вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике
 
Владимир ПутинРоссияАрктикаНиколай КорчуновВ миреШОСБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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