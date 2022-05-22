https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html

Жители Еревана вынудили проукраинских активистов прекратить митинг

Жители Еревана вынудили проукраинских активистов прекратить митинг - РИА Новости, 22.05.2022

Жители Еревана вынудили проукраинских активистов прекратить митинг

Пророссийски настроенные жители столицы Армении Еревана вынудили сторонников Украины и националистического полка "Азов" (против боевиков которого в России... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:06

2022-05-22T13:06

2022-05-22T23:37

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ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Пророссийски настроенные жители столицы Армении Еревана вынудили сторонников Украины и националистического полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) завершить акцию у посольства России, передает корреспондент РИА Новости.Участники проукраинской акции — в целом около 30 человек — принесли плакаты и флаги. Сторонники России, которых насчитывалось около 70 человек, пришли на 15 минут раньше, держа в руках бело-сине-красные триколоры и государственные флаги Армении. В адрес своих оппонентов они скандировали "Россия!", а также "Пошли вон" на армянском языке. Кроме того, митингующие выступили с жесткой критикой действий киевского режима.Акция в поддержку Киева окончилась раньше — участники в сопровождении полиции разошлись от российской дипмиссии, расположенной в пешей доступности от проспекта Месропа Маштоца, главной улицы армянской столицы. Через четверть часа завершился и пророссийский митинг.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

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армения

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в поддержку России в Ереване Узнав о планируемой акции в поддержку Украины и националистического «Азова» (в РФ возбуждены уголовные дела), у посольства РФ в Армении собрались жители Еревана с российскими флагами. Единичные приверженцы националистов тихо стоят в стороне. Участники акции в поддержку боевиков украинского "Азова" (в РФ возбуждены уголовные дела) под крики "Россия!" ретировались от российского посольства. 2022-05-22T13:06 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, армения, украина, киев