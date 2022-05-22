22:14 22.05.2022 (обновлено: 22:44 22.05.2022)
Умерла актриса Наталья Величко
Актриса Наталья Величко умерла на 82-м году жизни
Актриса Наталья Величко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО).
"21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО "ИППО", жена, друг и помощница Н.Н. Лисового, заместителя Председателя ИППО, Заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа", — говорится в заявлении.
"Члены Общества навсегда запомнят Наталью Яковлевну как доброго и душевного человека, замечательную актрису отечественного театра и кино", — отметили в обращении.
Величко окончила Московское дирижерско-хоровое училище в 1961 году, далее в 1965 году поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), обучалась в актерской мастерской Ю. Геники и В. Шишкова. Затем в 1979 году окончила режиссерское отделение ВГИК в мастерской А.Б. Столпера.
В период с 1965 по 1992 она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова. В 2011 году Величко стала членом ИППО, где многие годы "поддерживала и оказывала помощь своему супругу в его научной и общественной деятельности".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Тишина". В роли Аси - Наталья Величко
Кадр из фильма "Тишина". В роли Аси - Наталья Величко. Архивное фото