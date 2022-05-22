https://ria.ru/20220522/aktivy-1790047056.html
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро - РИА Новости, 22.05.2022
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро
Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, сообщает телеканал ORF со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T21:15
2022-05-22T21:15
2022-05-22T21:15
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австрия
экономика
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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.Европейская комиссия ранее сообщила, что общее общее число физических лиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составило, соответственно, 1091 и 80.
https://ria.ru/20220522/aktivy-1790013081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, австрия, экономика
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро
ORF: Австрия заморозила активы россиян в размере 254 миллиона евро на 97 счетах