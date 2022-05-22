Рейтинг@Mail.ru
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/aktivy-1790047056.html
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро - РИА Новости, 22.05.2022
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро
Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, сообщает телеканал ORF со ссылкой на... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T21:15
2022-05-22T21:15
евросоюз
в мире
австрия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147989/60/1479896014_0:100:1181:764_1920x0_80_0_0_90e9a1242441d21ed2f2fe38567756b8.jpg
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.Европейская комиссия ранее сообщила, что общее общее число физических лиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составило, соответственно, 1091 и 80.
https://ria.ru/20220522/aktivy-1790013081.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147989/60/1479896014_15:0:1167:864_1920x0_80_0_0_2a313da1c605dfa4ca366b00f9676e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, австрия, экономика
21:15 22.05.2022
 
Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро

ORF: Австрия заморозила активы россиян в размере 254 миллиона евро на 97 счетах

© Фото : Erste Bank/Helmut LacknerОфис Erste Bank в Вене
Офис Erste Bank в Вене - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© Фото : Erste Bank/Helmut Lackner
Офис Erste Bank в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Австрия на фоне европейских санкций против России заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.
По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 14:42
Минфин ФРГ выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины
Европейская комиссия ранее сообщила, что общее общее число физических лиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составило, соответственно, 1091 и 80.
 
ЕвросоюзВ миреАвстрияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала