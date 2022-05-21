https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789901328.html
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений - РИА Новости, 21.05.2022
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений
Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:42
2022-05-21T13:42
2022-05-21T17:13
в мире
украина
владимир зеленский
елена зеленская
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично."Нет, я не имею такой возможности (увидеть текст выступления заранее). Я думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты... Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу", - заявила Зеленская в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу "Украина 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/obmen-1789893775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская
13:42 21.05.2022 (обновлено: 17:13 21.05.2022)
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений
Жена Зеленского Елена сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений