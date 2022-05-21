https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789901328.html

Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений

Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений - РИА Новости, 21.05.2022

Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений

Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:42

2022-05-21T13:42

2022-05-21T17:13

в мире

украина

владимир зеленский

елена зеленская

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично."Нет, я не имею такой возможности (увидеть текст выступления заранее). Я думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты... Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу", - заявила Зеленская в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу "Украина 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/obmen-1789893775.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская