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Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений - РИА Новости, 21.05.2022
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Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений - РИА Новости, 21.05.2022
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений
Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:42
2022-05-21T17:13
в мире
украина
владимир зеленский
елена зеленская
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично."Нет, я не имею такой возможности (увидеть текст выступления заранее). Я думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты... Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу", - заявила Зеленская в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу "Украина 24".
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в мире, украина, владимир зеленский, елена зеленская
13:42 21.05.2022 (обновлено: 17:13 21.05.2022)
 
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений

Жена Зеленского Елена сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Зеленский
Президент Украины Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не пишет тексты своих выступлений лично.
"Нет, я не имею такой возможности (увидеть текст выступления заранее). Я думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты... Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу", - заявила Зеленская в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу "Украина 24".
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕлена Зеленская
 
 
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