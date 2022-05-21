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Взлет и падение Зеленского. Итоги трехлетнего правления

Взлет и падение Зеленского. Итоги трехлетнего правления - РИА Новости, 21.05.2022

Взлет и падение Зеленского. Итоги трехлетнего правления

Отказ от противостояния с Россией и жесткой милитаристской риторики Петра Порошенко: под эти предвыборные лозунги три года назад украинцы проголосовали за... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:00

2022-05-21T08:00

2022-05-21T09:43

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Елена Попова. Отказ от противостояния с Россией и жесткой милитаристской риторики Петра Порошенко: под эти предвыборные лозунги три года назад украинцы проголосовали за Владимира Зеленского. Бывший шоумен пообещал людям мир, спокойствие и справедливость. Однако проблемы усугубились — коррупция, рост цен, бедность, а тлевший на востоке страны конфликт вспыхнул с новой силой."Страна мечты""Я расскажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения" — такими словами Владимир Зеленский начал предвыборную речь.Президентская кампания прошла в два тура: 31 марта и 21 апреля. Большинство голосов — 73,23 процента — набрал Зеленский, действующий президент Петр Порошенко признал поражение.От нового лидера, который до этого не был связан с политикой, ждали очень многого. Большинство украинцев воспринимали его как сошедшего с экрана героя сериала "Слуга народа" — обычного учителя истории, кристально честного Василия Голобородько, который по сюжету возглавил страну, бросил вызов коррупции и привел Украину к процветанию.Команда Зеленского активно использовала этот образ и после избрания. Заместитель руководителя офиса президента Юрий Костюк отмечал, что сериал стал таким успешным, поскольку главный персонаж — альтер эго лидера страны."Голобородько так любим и убедителен, потому что не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского и было перенесено на экран и рассказано киноязыком", — сказал чиновник.В реальности же бывший актер столкнулся с вызовами, которые Голобородько и не снились: на востоке страны идет гражданская война, после разрыва отношений с Россией некоторые отрасли промышленности практически перестали существовать, мир стоит на пороге пандемии коронавируса, а старые элиты не спешат договариваться и отдавать власть."Медовый месяц" Зеленского с украинцами завершился уже к концу 2019-го. Жители Кривого Рога, родного города президента, на вопрос журналистов о том, как за это время изменилась их жизнь, отвечали: "Ожидали большего, а пока получается, как Порошенко в юности. Но надежда умирает последней. Он молодой, энергичный. Надеемся, все будет хорошо".Однако вместо того чтобы решать проблемы, Зеленский делал ошибку за ошибкой."Я позвонил, я считаю"Закончить войну на востоке Украины — главное обещание Зеленского. Первая победа в этом направлении произошла спустя сто дней с начала его президентства. Седьмого сентября две группы бывших пленных вышли из самолетов в московском Внуково и киевском Борисполе. Обмен проходил 35 на 35. В список включили режиссера Олега Сенцова и бывшего главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.Важное с гуманитарной точки зрения событие имело и большое политическое значение. Россия признала Украину страной, с которой можно договариваться. Представить такое при Порошенко было невозможно.Еще спустя три месяца президент Владимир Путин встретился с украинским коллегой на полях саммита "нормандской четверки" в Париже. Стороны договорились, что Минские соглашения останутся базисом переговоров, украинское законодательство изменится согласно формуле Штайнмайера, в регионе обеспечат полное прекращение огня, а к марту разведут силы в трех новых пунктах в Донбассе.Однако на то, чтобы продавить эти договоренности внутри страны, политической воли у Зеленского не хватило. Его остановили немногочисленные митинги сторонников националистической партии "Нацкорпус", созданной на основе подразделения специального назначения "Азов". Радикалы регулярно выходили на Банковую с лозунгами: "Зелю вон" и "Слава нации. Нет капитуляции".Разгонять протесты силовым путем украинский лидер отказался. По его словам, так "каждый дурак может". Он считал, что достаточно объяснить радикалам последовательность своих шагов, и ради этой единственной цели даже устроил 14-часовой пресс-марафон."Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, у меня, слава богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу", — заявил тогда Зеленский.Но спустя три года украинский лидер вдруг сообщил, что не собирается выполнять Минские соглашения. А Украина должна получить систему гарантий от НАТО, предусмотренную для членов блока.Зеленский и коррупция"Я не ваш оппонент — я ваш приговор", — громкая фраза Зеленского, брошенная в ходе дебатов с Порошенко.Против бывшего президента возбудили более 60 уголовных дел, однако он не только остался на свободе, но сохранил место в Верховной раде и даже некоторое влияние в Европе.Показательная борьба с олигархами в итоге превратилась в междоусобную войну с неугодными бизнесменами Виктором Медведчуком и Ренатом Ахметовым. Вместе с тем первый помощник президента Сергей Шефир не стеснялся посещать офис и резиденцию Игоря Коломойского в Киеве.Война с коррупцией, по сути, тоже закончилась ничем. Конституционный суд Украины отменил нормы антикоррупционного законодательства — статью, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Позже наказание вернули, но только в виде штрафа.Подозрения в коррупции падали и на самого Зеленского. Международный консорциум журналистов-расследователей установил, что в 2012-м он зарегистрировал в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз и Кипр) сеть компаний, через которые была приобретена элитная недвижимость в Лондоне. Оттуда же отмывались деньги Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.Несмотря на то, что сведения касались периода, когда Зеленский не был президентом, а сами по себе офшоры — легальный инструмент ведения бизнеса, репутация главы государства сильно пострадала, а рейтинг вновь обвалился.Языковая реформаЗакон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни был подписан еще при Порошенко. Он ограничил обучение на русском языке, а украинский стал обязательным для госслужащих, судебных работников, больниц и сферы обслуживания. Согласно документу, любые СМИ должны издаваться на украинском.Примечательно, что до избрания Зеленский критично высказывался об инициативе предшественника, отмечая, что закон необходимо тщательно проверить на соответствие Конституции."Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", — говорил он.Однако после инаугурации бывший шоумен заявил, что пересмотра скандального закона не будет. Рекомендации Венецианской комиссии, которая раскритиковала его за нарушение баланса в языковой политике, власти проигнорировали. Более того, за отказ использовать государственный язык людей начали увольнять с работы.С каждым годом украинизации количество жителей страны, называющих родным языком русский, стремительно сокращалось. Если в 2018-м для общения его выбирали 45 процентов украинцев, то в 2021-м — только 18.Всем молчатьГод назад Зеленский распорядился закрыть сразу три самых популярных информационных канала за их пророссийскую позицию: "112 Украина", ZIK и NewsOne. Формально владелец СМИ — бизнесмен и депутат Рады Тарас Козак, но реальным собственником называют Виктора Медведчука.Медиахолдинги, действительно, активно продвигали идеи партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", предлагая депутатам большую часть эфирного времени. Решение раскололо общество на две части. Одни граждане сочли его необходимым шагом по защите информационной безопасности Украины, другие объявили о попрании свободы слова.Пресс-секретарь президента Юлия Мендель убеждала: блокировка связана с тем, что медиа "стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности".В Кремле назвали это решение событием, на которое следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ.Запрет на вещание пророссийских СМИ вызвало беспокойство даже в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. "Государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", — говорится в заявлении.Сделка с дьяволомЕсли за три года Зеленский и добился в чем-то блестящего успеха, то только для себя лично."Он стал политической звездой. Выступает под овации в парламентах крупнейших стран мира. Его ждут на телевидении, каждое его слово получает огромную огласку, а личную безопасность обеспечивают спецслужбы Великобритании и США", — обращает внимание политолог Сергей Марков.При этом мечты Украины о мире реальностью так и не стали. Зеленский продолжил боевые действия в Донбассе и усилил борьбу с русской культурой. По словам эксперта, в самом начале президентства он, возможно, и хотел выполнить предвыборные обещания, но затем совершил самую главную ошибку, заключив "сделку с дьяволом"."В роли дьявола выступают Великобритании и США. Порошенко тоже надеялся, что ему удастся обмануть западных партнеров, но в итоге стал преступником, которого ненавидит большинство населения. Зеленского избрали для мира, но потихоньку, шаг за шагом, его заставили совершать преступления, которые закончились полным блоком Минских соглашений. Он ничего не выполнил из того, что хотел. Для одних это огромный успех, для других — чудовищная трагедия", — подчеркивает эксперт.Ни одного дня Зеленский не был настоящим президентом Украины, он только играл роль, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Все это довело до ситуации, когда под вопросом стоит целостность и существование страны."Он остался артистом. Тому же Порошенко, которого я отнюдь не оправдываю, нужна была Украина как государство, поскольку он имел там собственность. Он старался охранять страну и обеспечивать товарами, а Зеленскому для того, чтобы кормить себя, достаточно смартфона и планшета, где можно монтировать ролики", — поясняет Жарихин.Эксперты сходятся в том, что, возможно, если бы Порошенко остался на второй срок, то обострения отношений между Россией и Украиной удалось бы избежать. Закрытие пророссийских телеканалов, отказ от Минских соглашений и игнорирование прав русскоязычных жителей явно усугубили ситуацию и привели страну к масштабному кризису с необратимыми последствиями.

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