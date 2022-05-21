Рейтинг@Mail.ru
В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/zapad-1789914932.html
В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать
В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать - РИА Новости, 21.05.2022
В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать
Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" скептически относятся к позиции Запада о доминировании в мире, что подтверждают их выступления,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:07
2022-05-21T16:07
в мире
григорий карасин
сша
евросоюз
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/94/1506529402_0:267:4276:2672_1920x0_80_0_0_25a17ac4808fd29f50709ba56975f551.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" скептически относятся к позиции Запада о доминировании в мире, что подтверждают их выступления, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что для участия в форуме в столицу Татарстана съехались представители 49-ти стран, 25 послов государств Организации исламского сотрудничества (ОИС), священнослужители, дипломаты и бизнесмены.По его словам, исламский мир, всегда более сдержанный в сравнении со скандалистами Запада, настроен отстаивать логику международного права. Разговор касался и суверенного права государств защищать свои интересы безопасности."ОИС - структура, которая не гнется под ветром. В этом мы схожи", - отметил Карасин.По мнению главы комитета, ежегодный казанский форум также показал, что многонациональная Россия, где вместе живут люди разных вероисповеданий, одновременно является одной из крупнейших исламских стран. "Будем беречь это историческое достояние", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220516/ssha-1788820706.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150652/94/1506529402_416:0:4276:2895_1920x0_80_0_0_98ceeece4381e4a47a71cabc9c8d65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, григорий карасин, сша, евросоюз, организация исламского сотрудничества
16:07 21.05.2022
 
В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать

Сенатор Карасин: исламский мир скептически относится к попыткам Запада доминировать в мире

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" скептически относятся к позиции Запада о доминировании в мире, что подтверждают их выступления, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что для участия в форуме в столицу Татарстана съехались представители 49-ти стран, 25 послов государств Организации исламского сотрудничества (ОИС), священнослужители, дипломаты и бизнесмены.
"Тональность выступлений подтвердила скептическое отношение участников к позиции Вашингтона и его соратников из Евросоюза на доминирование в мире", - написал законодатель.
По его словам, исламский мир, всегда более сдержанный в сравнении со скандалистами Запада, настроен отстаивать логику международного права. Разговор касался и суверенного права государств защищать свои интересы безопасности.
"ОИС - структура, которая не гнется под ветром. В этом мы схожи", - отметил Карасин.
По мнению главы комитета, ежегодный казанский форум также показал, что многонациональная Россия, где вместе живут люди разных вероисповеданий, одновременно является одной из крупнейших исламских стран. "Будем беречь это историческое достояние", - заключил парламентарий.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 15:20
США прошли точку невозврата в желании тотально доминировать, заявили в МИД
 
В миреГригорий КарасинСШАЕвросоюзОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала