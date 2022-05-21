https://ria.ru/20220521/zapad-1789914932.html

В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать

В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать - РИА Новости, 21.05.2022

В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать

Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" скептически относятся к позиции Запада о доминировании в мире, что подтверждают их выступления,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:07

2022-05-21T16:07

2022-05-21T16:07

в мире

григорий карасин

сша

евросоюз

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" скептически относятся к позиции Запада о доминировании в мире, что подтверждают их выступления, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что для участия в форуме в столицу Татарстана съехались представители 49-ти стран, 25 послов государств Организации исламского сотрудничества (ОИС), священнослужители, дипломаты и бизнесмены.По его словам, исламский мир, всегда более сдержанный в сравнении со скандалистами Запада, настроен отстаивать логику международного права. Разговор касался и суверенного права государств защищать свои интересы безопасности."ОИС - структура, которая не гнется под ветром. В этом мы схожи", - отметил Карасин.По мнению главы комитета, ежегодный казанский форум также показал, что многонациональная Россия, где вместе живут люди разных вероисповеданий, одновременно является одной из крупнейших исламских стран. "Будем беречь это историческое достояние", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220516/ssha-1788820706.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, григорий карасин, сша, евросоюз, организация исламского сотрудничества