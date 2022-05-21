В СФ рассказали, как исламский мир относится к попыткам Запада доминировать
Сенатор Карасин: исламский мир скептически относится к попыткам Запада доминировать в мире
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Участники форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022" скептически относятся к позиции Запада о доминировании в мире, что подтверждают их выступления, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Сенатор в своем Telegram-канале напомнил, что для участия в форуме в столицу Татарстана съехались представители 49-ти стран, 25 послов государств Организации исламского сотрудничества (ОИС), священнослужители, дипломаты и бизнесмены.
"Тональность выступлений подтвердила скептическое отношение участников к позиции Вашингтона и его соратников из Евросоюза на доминирование в мире", - написал законодатель.
По его словам, исламский мир, всегда более сдержанный в сравнении со скандалистами Запада, настроен отстаивать логику международного права. Разговор касался и суверенного права государств защищать свои интересы безопасности.
"ОИС - структура, которая не гнется под ветром. В этом мы схожи", - отметил Карасин.
По мнению главы комитета, ежегодный казанский форум также показал, что многонациональная Россия, где вместе живут люди разных вероисповеданий, одновременно является одной из крупнейших исламских стран. "Будем беречь это историческое достояние", - заключил парламентарий.