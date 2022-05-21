https://ria.ru/20220521/zakon-1789923215.html

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс - РИА Новости, 21.05.2022

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, в части уточнения отдельных положений Трудового кодекса РФ в... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:25

2022-05-21T17:25

2022-05-21T17:25

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, в части уточнения отдельных положений Трудового кодекса РФ в связи с совершенствованием порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220521/vykhodnoy-1789906737.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф, госдума рф