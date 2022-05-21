https://ria.ru/20220521/zakon-1789923215.html
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс - РИА Новости, 21.05.2022
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс
Правительство РФ одобрило проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, в части уточнения отдельных положений Трудового кодекса РФ в... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:25
2022-05-21T17:25
2022-05-21T17:25
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, в части уточнения отдельных положений Трудового кодекса РФ в связи с совершенствованием порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220521/vykhodnoy-1789906737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, правительство рф, госдума рф
Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс
Правительство одобрило федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс