https://ria.ru/20220521/vyezd-1789913154.html

На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны

На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны - РИА Новости, 21.05.2022

На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны

Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, размещенная на сайте официального представительства президента Украины, набрала необходимые 25... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:52

2022-05-21T15:52

2022-05-21T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, размещенная на сайте официального представительства президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.Требования, опубликованные в петиции, включают отмену запрета на выезд с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и возврат свободного пересечения границы гражданами Украины, пересмотр призывной политики, с призывом в первую очередь добровольцев и усиление ответственности сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.Украинские СМИ сообщают, что после сбора достаточного количества голосов, петицию обязан рассмотреть Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html

https://ria.ru/20220520/dnr-1789852338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин