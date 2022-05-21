На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны
Петиция о снятии запрета на выезд мужчин с Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, размещенная на сайте официального представительства президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.
Требования, опубликованные в петиции, включают отмену запрета на выезд с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и возврат свободного пересечения границы гражданами Украины, пересмотр призывной политики, с призывом в первую очередь добровольцев и усиление ответственности сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.
Украинские СМИ сообщают, что после сбора достаточного количества голосов, петицию обязан рассмотреть Владимир Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.