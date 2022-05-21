Рейтинг@Mail.ru
На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/vyezd-1789913154.html
На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны
На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны - РИА Новости, 21.05.2022
На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны
Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, размещенная на сайте официального представительства президента Украины, набрала необходимые 25... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:52
2022-05-21T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760469664_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9e34a95d9da35bb626e13f8855a48819.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, размещенная на сайте официального представительства президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.Требования, опубликованные в петиции, включают отмену запрета на выезд с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и возврат свободного пересечения границы гражданами Украины, пересмотр призывной политики, с призывом в первую очередь добровольцев и усиление ответственности сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.Украинские СМИ сообщают, что после сбора достаточного количества голосов, петицию обязан рассмотреть Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html
https://ria.ru/20220520/dnr-1789852338.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760469664_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f3ba0bc35dab377c2681069a449e7df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин
15:52 21.05.2022
 
На Украине выступили за снятие запрета на выезд военнообязанных из страны

Петиция о снятии запрета на выезд мужчин с Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов

CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины /
Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных с Украины, размещенная на сайте официального представительства президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать Украину с 24 февраля в связи с вводом военного положения на фоне российской спецоперации по демилитаризации.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 20:50Специальная военная операция на Украине
В Раду внесли законопроект о тюремном сроке за незаконный выезд с Украины
Требования, опубликованные в петиции, включают отмену запрета на выезд с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и возврат свободного пересечения границы гражданами Украины, пересмотр призывной политики, с призывом в первую очередь добровольцев и усиление ответственности сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.
Украинские СМИ сообщают, что после сбора достаточного количества голосов, петицию обязан рассмотреть Владимир Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мирные жители из района Азовстали - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 22:33
Россия эвакуировала из районов ДНР, ЛНР и Украины более 17 тысяч человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала