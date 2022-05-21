07:18 21.05.2022 (обновлено: 11:19 21.05.2022)
Клинтон уличили в одобрении вбросов о "связях" Трампа и Альфа-банка
Экс-менеджер штаба Мук: Клинтон лично одобрила вброс о "связях" Трампа и Альфа-банка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила осенью 2016 года во время предвыборной гонки распространение в СМИ информации о якобы связях между ее оппонентом на выборах Дональдом Трампом и российским Альфа-банком, заявил экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук.
Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. На выборах 2016 года она была кандидатом от Демократической партии, но уступила республиканцу Трампу.
"Мы обсуждали это с Хиллари. Она согласилась с этим решением (передать информацию СМИ. — Прим. ред.)", — приводит телеканал CNN слова Мука.
Информацию о наличии "скрытого канала коммуникации" между Трампом и Альфа-банком в сентябре 2016 года передал следователям Майкл Суссман, занимавший тогда должность юриста в предвыборном штабе Клинтон. В результате Суссман сам оказался привлечен к суду за лжесвидетельство: он заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале, однако позднее, как указано в обвинительном заключении, выставил кампании Клинтон счет за соответствующие хлопоты.
В марте Трамп подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения ложных сведений о его "сговоре" с Россией.
Как стало известно накануне, в результате проведенного расследования ФБР не смогло обнаружить свидетельств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским банком. По словам бывшего главного советника американского ведомства Джеймса Бейкера, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.