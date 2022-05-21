https://ria.ru/20220521/vbros-1789871787.html

Клинтон уличили в одобрении вбросов о "связях" Трампа и Альфа-банка

Клинтон уличили в одобрении вбросов о "связях" Трампа и Альфа-банка - РИА Новости, 21.05.2022

Клинтон уличили в одобрении вбросов о "связях" Трампа и Альфа-банка

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила осенью 2016 года во время предвыборной гонки распространение в СМИ информации о якобы связях... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T07:18

2022-05-21T07:18

2022-05-21T11:19

в мире

барак обама

джеймс бейкер

россия

альфа-банк

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила осенью 2016 года во время предвыборной гонки распространение в СМИ информации о якобы связях между ее оппонентом на выборах Дональдом Трампом и российским Альфа-банком, заявил экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук.Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. На выборах 2016 года она была кандидатом от Демократической партии, но уступила республиканцу Трампу.Информацию о наличии "скрытого канала коммуникации" между Трампом и Альфа-банком в сентябре 2016 года передал следователям Майкл Суссман, занимавший тогда должность юриста в предвыборном штабе Клинтон. В результате Суссман сам оказался привлечен к суду за лжесвидетельство: он заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале, однако позднее, как указано в обвинительном заключении, выставил кампании Клинтон счет за соответствующие хлопоты.В марте Трамп подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения ложных сведений о его "сговоре" с Россией.Как стало известно накануне, в результате проведенного расследования ФБР не смогло обнаружить свидетельств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским банком. По словам бывшего главного советника американского ведомства Джеймса Бейкера, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.

https://ria.ru/20220520/mask-1789860162.html

https://ria.ru/20220517/tramp-1788963751.html

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в мире, барак обама, джеймс бейкер, россия, альфа-банк, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп, сша