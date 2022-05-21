21:40 21.05.2022 (обновлено: 21:42 21.05.2022)
ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах
Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Донецкой Народной Республике в Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в поселке Новоэкономическое в детском саду "Солнышко" и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО", - рассказал генерал.
Он уточнил, что эвакуация местного населения из близлежащих домов намеренно не проводилась, украинские неонацисты планируют использовать мирных граждан в качестве "живого щита".
Мизинцев также сообщил, что в Николаеве в здании детского сада № 141 "Звездочка" и на территории судостроительного лицея подразделения украинские войска разместили артиллерийские орудия и РСЗО.
В Днепре, уточнил начальник НЦУО, в школе № 119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия, а в Путивле Сумской области в здании лицея №2 и центре внешкольной работы украинские националисты оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.
Данные факты, отметил Мизинцев, в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении киевским режимом всех норм морали и международного гуманитарного права.
"При этом США и страны Европейского союза продолжают цинично "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления украинских властей, которые в западных странах на государственном уровне не обсуждаются, объективные материалы в медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ наложен строгий запрет", - заявил он.
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