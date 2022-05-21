https://ria.ru/20220521/ukraina-1789958735.html

ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах

ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах - РИА Новости, 21.05.2022

ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах

Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:40

2022-05-21T21:40

2022-05-21T21:42

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике в Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в поселке Новоэкономическое в детском саду "Солнышко" и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО", - рассказал генерал.Он уточнил, что эвакуация местного населения из близлежащих домов намеренно не проводилась, украинские неонацисты планируют использовать мирных граждан в качестве "живого щита".Мизинцев также сообщил, что в Николаеве в здании детского сада № 141 "Звездочка" и на территории судостроительного лицея подразделения украинские войска разместили артиллерийские орудия и РСЗО.В Днепре, уточнил начальник НЦУО, в школе № 119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия, а в Путивле Сумской области в здании лицея №2 и центре внешкольной работы украинские националисты оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.Данные факты, отметил Мизинцев, в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении киевским режимом всех норм морали и международного гуманитарного права."При этом США и страны Европейского союза продолжают цинично "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления украинских властей, которые в западных странах на государственном уровне не обсуждаются, объективные материалы в медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ наложен строгий запрет", - заявил он.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия