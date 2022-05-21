Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789958735.html
ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах
ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах - РИА Новости, 21.05.2022
ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах
Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:40
2022-05-21T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108438_0:141:3356:2029_1920x0_80_0_0_6f7cf71493ec50b4037c487d7e4b276e.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике в Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в поселке Новоэкономическое в детском саду "Солнышко" и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО", - рассказал генерал.Он уточнил, что эвакуация местного населения из близлежащих домов намеренно не проводилась, украинские неонацисты планируют использовать мирных граждан в качестве "живого щита".Мизинцев также сообщил, что в Николаеве в здании детского сада № 141 "Звездочка" и на территории судостроительного лицея подразделения украинские войска разместили артиллерийские орудия и РСЗО.В Днепре, уточнил начальник НЦУО, в школе № 119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия, а в Путивле Сумской области в здании лицея №2 и центре внешкольной работы украинские националисты оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.Данные факты, отметил Мизинцев, в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении киевским режимом всех норм морали и международного гуманитарного права."При этом США и страны Европейского союза продолжают цинично "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления украинских властей, которые в западных странах на государственном уровне не обсуждаются, объективные материалы в медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ наложен строгий запрет", - заявил он.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108438_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd5fc2a4f70652a6568db09a50cdc5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:40 21.05.2022 (обновлено: 21:42 21.05.2022)
 
ВСУ продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах

Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в детсадах и школах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Донецкой Народной Республике в Бахмуте на территории школы № 2, в Часов Яре в здании профессионального училища № 77, в поселке Новоэкономическое в детском саду "Солнышко" и школе № 1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО", - рассказал генерал.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Он уточнил, что эвакуация местного населения из близлежащих домов намеренно не проводилась, украинские неонацисты планируют использовать мирных граждан в качестве "живого щита".
Мизинцев также сообщил, что в Николаеве в здании детского сада № 141 "Звездочка" и на территории судостроительного лицея подразделения украинские войска разместили артиллерийские орудия и РСЗО.
В Днепре, уточнил начальник НЦУО, в школе № 119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия, а в Путивле Сумской области в здании лицея №2 и центре внешкольной работы украинские националисты оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.
Данные факты, отметил Мизинцев, в очередной раз свидетельствуют о полном пренебрежении киевским режимом всех норм морали и международного гуманитарного права.
"При этом США и страны Европейского союза продолжают цинично "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления украинских властей, которые в западных странах на государственном уровне не обсуждаются, объективные материалы в медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ наложен строгий запрет", - заявил он.
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала