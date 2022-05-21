Сенатор, блокировавший помощь Украине, не попал в "стоп-лист" России
МИД России: сенатор, блокировавший помощь Украине на $40 млрд, не попал в "стоп-лист"
© AP Photo / Pool / Al DragoСенатор Рэнд Пол на слушаниях в комитете сената по международным отношениям в Вашингтоне
© AP Photo / Pool / Al Drago
Сенатор Рэнд Пол на слушаниях в комитете сената по международным отношениям в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, препятствовавший принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, не вошел в российский "стоп-лист", опубликованный ранее МИД РФ.
Президент США Джо Байден подписал в субботу законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает ей успеха ценой банкротства США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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