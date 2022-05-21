https://ria.ru/20220521/ukraina-1789913979.html

Сенатор, блокировавший помощь Украине, не попал в "стоп-лист" России

Сенатор, блокировавший помощь Украине, не попал в "стоп-лист" России - РИА Новости, 21.05.2022

Сенатор, блокировавший помощь Украине, не попал в "стоп-лист" России

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, препятствовавший принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, не вошел... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:00

2022-05-21T16:00

2022-05-21T16:00

в мире

рэнд пол

джо байден

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, препятствовавший принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, не вошел в российский "стоп-лист", опубликованный ранее МИД РФ.В субботу на сайте российского дипведомства был опубликован список из 963 человек, которым запрещен въезд на территорию России на постоянной основе. В него вошли как высшие должностные лица США, так и политики с чиновниками.Президент США Джо Байден подписал в субботу законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Пол заявил, что сочувствует Украине, но не желает ей успеха ценой банкротства США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

украина

россия

сша

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в мире, рэнд пол, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша