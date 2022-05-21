https://ria.ru/20220521/ukraina-1789902083.html
Зеленский раскрыл численность украинской армии
Зеленский раскрыл численность украинской армии - РИА Новости, 21.05.2022
Зеленский раскрыл численность украинской армии
Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:50
2022-05-21T13:50
2022-05-21T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек."Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч. Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...", - заявил Зеленский в ходе интервью на канале "Украина 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Зеленский раскрыл численность украинской армии
Президент Зеленский: численность украинских войск составляет 700 тысяч человек
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек.
"Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч. Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...", - заявил Зеленский в ходе интервью на канале "Украина 24".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.