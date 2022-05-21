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Зеленский раскрыл численность украинской армии - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789902083.html
Зеленский раскрыл численность украинской армии
Зеленский раскрыл численность украинской армии - РИА Новости, 21.05.2022
Зеленский раскрыл численность украинской армии
Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:50
2022-05-21T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек."Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч. Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...", - заявил Зеленский в ходе интервью на канале "Украина 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789901328.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
13:50 21.05.2022
 
Зеленский раскрыл численность украинской армии

Президент Зеленский: численность украинских войск составляет 700 тысяч человек

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек.
"Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч. Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...", - заявил Зеленский в ходе интервью на канале "Украина 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 13:42
Жена Зеленского сообщила, что он не сам пишет тексты своих выступлений
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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