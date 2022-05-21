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Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.05.2022
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Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов
Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.05.2022
Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:46
2022-05-21T15:06
в мире
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов, сообщает Белый дом.Сенат США ранее одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что законопроект "везут" на подпись Байдену в Сеул, где американский президент находится в рамках азиатского турне.Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220520/zaym-1789637390.html
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в мире, сша, украина, джо байден
13:46 21.05.2022 (обновлено: 15:06 21.05.2022)
 
Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов

Президент США Байден подписал законопроект о выделении Киеву около 40 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов, сообщает Белый дом.
Сенат США ранее одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что законопроект "везут" на подпись Байдену в Сеул, где американский президент находится в рамках азиатского турне.
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Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.
Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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