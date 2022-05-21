https://ria.ru/20220521/ukraina-1789901737.html

Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов

Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.05.2022

Байден одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:46

2022-05-21T13:46

2022-05-21T15:06

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов, сообщает Белый дом.Сенат США ранее одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что законопроект "везут" на подпись Байдену в Сеул, где американский президент находится в рамках азиатского турне.Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220520/zaym-1789637390.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, джо байден