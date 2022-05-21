12:57 21.05.2022 (обновлено: 12:58 21.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки ракеты от "Града"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки ракеты от "Града". Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.