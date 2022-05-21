https://ria.ru/20220521/ukraina-1789891128.html

Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления

Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления - РИА Новости, 21.05.2022

Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления

Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления и восемь складов боеприпасов украинских военных, сообщил в субботу на... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:50

2022-05-21T11:50

2022-05-21T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159351_0:287:3075:2017_1920x0_80_0_0_94e97bc983769a04534218d6664efe15.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления и восемь складов боеприпасов украинских военных, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.Он уточнил, что пораженные объекты находятся в населенных пунктах Галицинова Николаевской области, Нырково Луганской народной республики, Красный Лиман и Очеретино Донецкой народной республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789889711.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)