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Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/ukraina-1789891128.html
Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления
Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления - РИА Новости, 21.05.2022
Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления и восемь складов боеприпасов украинских военных, сообщил в субботу на... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:50
2022-05-21T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления и восемь складов боеприпасов украинских военных, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.Он уточнил, что пораженные объекты находятся в населенных пунктах Галицинова Николаевской области, Нырково Луганской народной республики, Красный Лиман и Очеретино Донецкой народной республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:50 21.05.2022 (обновлено: 14:57 21.05.2022)
 
Российская авиация поразила ракетами три украинских пункта управления

Минобороны: авиация ракетами поразила три украинских пункта управления и восемь складов

© РИА НовостиТехники вешают авиационную ракету Х-31 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России
Техники вешают авиационную ракету Х-31 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости
Техники вешают авиационную ракету Х-31 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления и восемь складов боеприпасов украинских военных, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.
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Он уточнил, что пораженные объекты находятся в населенных пунктах Галицинова Николаевской области, Нырково Луганской народной республики, Красный Лиман и Очеретино Донецкой народной республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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